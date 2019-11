Definido todos os times em todas as divisões no Campeonato Paulista, com o Ribeirão superando o São Bento pela repescagem do Paulista B e garantindo a sua segunda ascensão em apenas três anos de existência.

O jogo foi duro como se esperava, com ambas equipes buscando usar a força dos seus forwards para avançar. Na batalha pela posse, o Ribeirão conseguiu abrir o placar com um penal convertido por Eder de Oliveira, aos 12′. O São Bento retomou controle do jogo e com tries de Marcio Lopes e Henrique Pereira, vira o placar para 14×03, aos 33′. No último lance do primeiro tempo, Marcelo “Pezão” Danesin, faz o primeiro try dos visitantes para fechar em 14×08.

Na volta, o Ribeirão manteve o embalo e marca logo aos 2′ com Sérgio Fabricio, 14×13. O troco veio pouco depois, aos 9′, com Larry Erthal, 19×13, mas que pouco tempo depois, respondido com o scrum half Kaique Mutter, aos 13′ para deixar o jogo por um ponto de diferença, 19×18. E somente aos 32′, vindo do banco, Felipe Cordeiro crava o try da classificação do Ribeirão, dando a vitória por 25×19 em um jogo bem disputado na Arena Paulista.

Ribeirão se junta ao Rio Preto na série B em 2020, sendo que as duas equipes ficaram apenas uma temporada no Paulista C, comprovando uma ascensão meteórica do rugby do interior do estado.

Campeonato Paulista – Repescagem Série B/C

Dia 09/11/2019 às 15h00 – São Bento 19 x 25 Ribeirão

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP