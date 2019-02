Você já deve tê-lo visto em algum torneio. Em algum jogo, pela torcida. De maneira onipresente. Ele, afinal, está em todas as partes. É impressionante. Mas desta vez ele arranjou um tempo na sua agenda do mundo corporativo e estará no Mesa Oval desta Terça (26), que chega à sua edição #143 em um papo com Ricardo Ramunno, mundialmente conhecido como “Miúdo”. Um entusiasta do Rugby que, além de participar das equipes de veteranos, possui uma marca de artigos de Rugby e, aos domingos, lidera uma galera que joga touch no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Miúdo é mais um daqueles em que o Rugby corre pelas veias. Um completo de um apaixonado pelo nosso esporte. Uma pessoa além dos próprios sonhos.

Tem tudo pra ser um papo bem bacana em um Mesa Oval mais que especial nesta centésima quadragésima terceira edição, que irá ao ar nesta Terça-Feira (26) às 17h (hora Brasília) desde o estúdio da CENTRAL 3 central3.com.br com transmissão ao vivo pelo facebook do Portal do Rugby.