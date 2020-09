Tempo de leitura: 1 minuto

Buscando unir o Rugby Feminino Juvenil, a Comissão Técnica do Feminino Juvenil RS convida a todas para participarem do 4° Encontro de Atletas Feminino Juvenil RS com a convidada especial Ana Paula Pregardier, membro da Academia Brasileira de Letras. O Encontro ocorrerá no dia 16 de Setembro (Quarta-Feira) às 20h, via GMeet

Para participar as atletas necessitam:

Ter nascido a partir de 2001; Inscrever-se através do Formulário: https://forms.gle/L7U7qru3HbMmmYqn9

Após o preenchimento e envio do Formulário, aparecerá o link de direcionamento para o Grupo do WhatsApp “Encontro Fem Juvenil RS” onde serão divulgados os links dos encontros. Basta clicar no link para fazer parte do grupo.

- Continua depois da publicidade -

Esse trata-se do quarto de uma série de encontros que tem como objetivo integrar as atletas juvenis do Estado e promover um ambiente de troca de conhecimento e experiências durante o distanciamento social. No primeiro encontro realizamos atividades lúdicas através do jogo: “Qual é a música?”, no segundo encontro, as meninas conversaram com a Maria Fernanda Motta (Mafe), psicóloga do Niterói Rugby Clube e, no terceiro encontro, nossas atletas jogaram um Quiz sobre Rugby com questões sobre: História do Rugby Feminino (BR/RS), Saúde e Arbitragem . Os encontros ocorrem quinzenalmente nas terças-feiras às 18:30, podendo variar de acordo com a disponibilidade dos convidados.

OBS: Para participar não é necessário ter praticado rugby previamente.

Texto: FGR