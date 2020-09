Tempo de leitura: 1 minuto

A ideia iniciou com Eduardo Tavares (Grua) e Rocyan Rosano e logo teve o apoio do Edgard Freitas Cardoso (presidente do clube RRFC), com o intuito de aumentar a união e integração do time em meio a uma pandemia onde as resenhas e atividades físicas on-line já não estavam conseguindo mais esse elo.

Sendo um clube de Rugby, que além de equipes adultas competitivas, tem também projetos com crianças e jovens, principalmente em comunidades do Rio de Janeiro, o Rio Rugby entende que entrar nesse mundo de esportes eletrônicos pode unir as linguagens modernas de esportes com o tradicional em um clube, reunir pessoas em atividades coletivas e participativas.

Com objetivo inicial de promover os gamers do club, além de buscar fontes de receitas para atividades do clube, através de transmissões via aplicativos como Twitch e Youtube, posteriormente a participação em torneios e festivais.

O número cada vez mais crescente de pessoas que disputam jogos eletrônicos de vídeo-game, celular, computadores é um motivador para que a equipe se lance nesse cenário. De um modo complementar, o clube espera chegar a mais jovens e interagir melhor com a comunidade e também compartilhar do mundo do Rugby e seus valores.

Espera-se que a atividade ajude a compreender melhor o universo dos gamers e coloque o clube como promotor de interação e bem-estar utilizando a rede eletrônica para captar mais jovens e motivar ainda mais os associados e beneficiados da entidade.

Você pode ajudar o canal seguindo na plataforma do Twitch através do link: https://twitch.com/riorugbyfc .