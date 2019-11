Fim de semana decisivo no rugby feminino brasileiro, com as disputas da etapa final do Super Sevens, 1ª divisão! Conheceremos o campeão brasileiro de 2019, com a 4ª e última etapa sendo disputada em Niterói.

Melina, Band Saracens e São José são os times que, na prática, estão na briga pelo título. As atletas das que defenderão as Yaras em Dubai no começo de dezembro não estarão em campo, o que significa que a tendência apresentada nos torneios anteriores deverá se seguir, com os três clubes sendo favoritos ao título da etapa, juntamente com as anfitriãs do Niterói, que estão no quarto lugar geral do circuito.

A diferença entre Melina e Band Saracens na classificação geral é de somente 2 pontos. Como a diferença de pontos dado ao campeão da etapa e ao vice é de 3 pontos, tanto Melina como Band só precisam do título da etapa para serem campeões nacionais, sem dependerem de outros resultados.

A situação do São José, por outro lado, é mais complicada, pois as joseenses estão 6 pontos atrás do líder Melina e 4 abaixo do Band Saracens. Isso significa que o São José precisará do título da etapa e que o Melina alcance no máximo o 4º lugar da etapa e o Band no máximo o 3º posto.

- Continua depois da publicidade -

Enquanto isso, a luta contra o rebaixamento, isto é, contra o 8º lugar geral, é intensa entre Delta e Charrua, sobretudo. A diferença de pontos é de 4 a favor do Delta. Com isso, na etapa final, caso o Delta acabe em último, o Charrua só se salvará da degola se conseguir ao menos o 5º lugar.

Super Sevens Feminino – 1ª divisão – 4ª etapa

Dias 30/11 e 01/12/2019

Grupo A: Melina, Niterói, Curitiba e Charrua

Grupo B: Band Saracens, São José, Desterro e Delta

Local: CEFAT – Centro de Formação de Atletas do Trops – Niterói, RJ



Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 26/10/2019 11h00 Band Saracens 32 X 00 Charrua Grupo A 26/10/2019 11h20 São José 29 X 00 Curitiba Grupo A 26/10/2019 11h40 Melina 07 X 10 Desterro Grupo B 26/10/2019 12h00 Niterói 14 X 12 Delta Grupo B 26/10/2019 12h40 Band Saracens 22 X 00 Curitiba Grupo A 26/10/2019 13h00 São José 36 X 00 Charrua Grupo A 26/10/2019 13h20 Melina 22 X 00 Delta Grupo B 26/10/2019 13h40 Niterói 07 X 00 Desterro Grupo B 26/10/2019 14h20 Band Saracens 12 X 17 São José Grupo A 26/10/2019 14h40 Curitiba 12 X 07 Charrua Grupo A 26/10/2019 15h00 Melina 29 X 00 Niterói Grupo B 26/10/2019 15h20 Delta 10 X 12 Desterro Grupo B 27/10/2019 09h00 São José 10 X 00 Delta Quartas de final 27/10/2019 09h20 Melina 26 X 05 Charrua Quartas de final 27/10/2019 09h40 Band Saracens 29 X 07 Niterói Quartas de final 27/10/2019 10h00 Desterro 24 X 00 Curitiba Quartas de final 27/10/2019 10h40 Charrua 00 X 19 Niterói Semifinal 5º lugar 27/10/2019 11h00 Delta 24 X 00 Curitiba Semifinal 5º lugar 27/10/2019 11h20 Melina 14 X 00 Band Saracens Semifinal 27/10/2019 11h40 São José 19 X 12 Desterro Semifinal 27/10/2019 12h20 Charrua 12 X 07 Curitiba Disputa de 7º lugar 27/10/2019 12h40 Delta 14 X 17 Niterói Disputa de 5º lugar 27/10/2019 13h00 Band Saracens 25 X 12 Desterro Disputa de 3º lugar 27/10/2019 13h20 Melina 15 X 17 São José FINAL

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (12-13/10) Etapa 2 (26-27/10) Etapa 3 (16-17/11) Etapa 4 (30/11-01/12) Placares Placares Placares Melina Cuiabá (MT) 60 19 19 22 Band Saracens São Paulo (SP) 58 22 17 19 São José São José dos Campos (SP) 54 15 22 17 Niterói Niterói (RJ) 45 17 13 15 Desterro Florianópolis (SC) 34 9 15 10 Curitiba Curitiba (PR) 34 13 8 13 Delta Teresina (PI) 29 10 10 9 Charrua Porto Alegre (RS) 25 8 9 8

Lista de campeões