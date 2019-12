Mais um final de semana épico para o Rugby League nacional com a rodada do grupo norte acontecendo em São Lourenço, em Minas Gerais.

Os jogos envolvendo a equipe do All Golds não aconteceram, a equipe formada por jogadores Sub17 estavam com um plantel baixo e o treinador optou por não realizar os jogos, mas o jogo entre Rio de Janeiro Warriors e São Lourenço levantou a torcida das duas equipes que prestigiaram e fizeram valer a pena quem foi assistir na tarde ensolarada deste sábado (30).

O jogo foi desde o início muito fechado com tries acontecendo de cada lado, o ritmo abaixou um pouco após a virada do São Lourenço no final do primeiro tempo, mas o Rio Warriors mesmo com 1 reserva mostrou que não veio para participar, veio para vencer, voltou a manter o bom ritmo e deixou o placar elástico, com uma recuperação do São Lourenço, logo sobrepujada por dois tries que sacramentaram a vitória carioca, o homem do jogo, sem dúvidas, foi Felipe Dittz, que já foi o destaque do Rio Warriors no 9s, mostrou que no 13s o talento é o mesmo, não importa a quantidade de jogadores, uma estrela em ascensão no Rugby League brasileiro.

TOP 1 – Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s



Dia 30/11/2019 – Grupo Norte

14h00 – São Lourenço 30 x 40 Rio Warriors

Local: Campo de Rugby do Parque das Águas – São Lourenço, MG

Finais

Texto: Brasil Rugby League

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?