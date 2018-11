ARTIGO COM VÍDEOS – O Soldier Field, estádio da NFL do Chicago Bears, respirou a nossa bola oval neste sábado, com uma rodada tripla de alto nível no estádio, ajudando a promover o rugby nos Estados Unidos.

No primeiro jogo, o XV Feminino ganhou os holofotes, mas a seleção da casa sofreu, caindo diante da Nova Zelândia por 67 x 06. Depois, o “jogo da colônias” intrigou o americano, com a Irlanda atropelando a Itália por 54 x 07 entre os homens. E o encerramento teve a seleção masculina dos Estados Unidos recebeu os Maori All Blacks (que virão nessa semana ao Brasil) e foi superada por 59 x 22.

Irlanda atropela Itália

- Continua depois da publicidade -

A Itália foi a Chicago com um elenco jovem, mas muito promissor, que alimentava esperanças em seu torcer. A Irlanda fez o mesmo e usou o amistoso para rodar seu elenco e dar oportunidade a mais atletas. O resultado foi um time italiano que não aproveitou nada o evento e fez uma partida desastrosa, enquanto os irlandeses voaram baixo no Soldier Field, vencendo por implacáveis 54 x 07, com 8 tries a 1.

A vitória foi construída com muita tranquilidade, com Tadgh Beirne marcando o primeiro try, ao qual se seguiu um show particular do fullback Jordan Larmour, que armou o segundo try para Luke McGrath finalizar. A Itália esboçou um jogo parelho com Campagnaro dando o troco com o try dos Azzurri, mas Beirne, em grande dia, marcou o terceiro try, rompendo a linha azul com potência para jogar um balde de água fria na reação italiana. 21 x 07 antes da pausa.

🏉| 4 minutes gone and Ireland get first blood in soldier field! It’s Tadhg Beirne who scores it, his first for his country!#IREvITA pic.twitter.com/WTvkJHFJUQ — Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 3 de novembro de 2018

🏉| TRY for Ireland! Jordan Larmour dices through the defense and Luke Mcgrath touches down for Ireland’s second! IRE 14-0 ITA#IREvITA pic.twitter.com/HZpHUiflv0 — Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 3 de novembro de 2018

🏉|TRY number 2 for Tadhg Beirne! Not bad for his first Irish start! IRE 21-7 ITA#IREvITA pic.twitter.com/vcnMJzxrBn — Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 3 de novembro de 2018

No segundo tempo só deu Irlanda, com Larmour marcando seu primeiro try logo depois do intervalo – e a porta se abriu. Cronin, Larmour mais 2 vezes (hat-trick brilhante) e Ringrose fecharam a conta para os verdes. 54 x 07.

🏉| Another look at that Jordan Larmour try👀 His step surprises you every single time🤤🤤 Outrageous feet!🔥#IREvITA pic.twitter.com/fYjCwJx8w8 — Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 3 de novembro de 2018

A Irlanda receberá no sábado que vem a Argentina e a Itália jogará em casa com a Geórgia, em partida muito aguardada na Europa.



54 07

Irlanda 54 x 07 Itália, em Chicago (EUA)

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Irlanda

Tries: Larmour (3), Beirne (2), L McGrath, Cronin e Ringrose

Conversões: Carbery (5) e Byrne (2)

15 Jordan Larmour, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Joey Carbery, 9 Luke McGrath, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Rhys Ruddock (c), 5 Quinn Roux, 4 Tadhg Beirne, 3 Andrew Porter, 2 Niall Scannell, 1 Jack McGrath;

Suplentes: 16 Sean Cronin, 17 Dave Kilcoyne, 18 Finlay Bealham, 19 Devin Toner, 20 Jordi Murphy, 21 John Cooney, 22 Ross Byrne, 23 Will Addison;

Itália

Try: Campagnaro

Conversão: Canna (1)

15 Luca Sperandio, 14 Mattia Bellini, 13 Michele Campagnaro (c), 12 Luca Morisi, 11 Giulio Bisegni, 10 Carlo Canna, 9 Tito Tebaldi, 8 Rento Giammarioli, 7 Bram Steyn, 6 Johan Meyer, 5 George Fabio Biagi, 4 Marco Fuser, 3 Tiziano Pasquali, 2 Luca Bigi, 1 Nicola Quaglio;

Suplentes: 16 Oliviero Fabiani, 17 Cherif Traore, 18 Giosue Zilocchi, 19 Marco Lazzaroni, 20 Federico Ruzza, 21 Jimmy Tuivatti, 22 Guglielmo Palazzani, 23 Ian McKinley;

Estados Unidos revela a força dos Maori All Blacks



Se o brasileiro está se perguntando sobre a força dos Maori All Blacks que entfrentarão os Tupis no dia 10, os Estados Unidos ajudaram a responder. Diante de mais de 35 mil torcedores, os neozelandeses atropelaram os norte-americanos, em show de 9 tries a 3.

O jogo começou com o time da casa encarando a haka de frente, mas os maoris começaram com tudo cravando dois tries logo de cara, com o ponta Ware finalizando o primeiro aos 3′, em bela troca de passes, e o asa Karpik marcando na corrida o segundo na sequência. Os EUA responderam com penal chutado por Hooley, mas aos 20′ o maul maori foi devastador com try do capitão e hooker Dixon.

O show seguiu e Dixon mostrou versatilidade correndo na ponta e servindo com offload o pilar May para mais um try dos visitantes. Somente aos 36′ os EUA responderam com try de Matyas, após dois amarelos seguidos para os neozelandeses. 26 x 08 no intervalo.

Mas mesmo com 2 atletas a menos os Maori All Blacks correram para novo try em contra ataque na abertura do segundo tempo, com o segunda linha Walker-Leawere disparando na velocidade. E o próprio Walker-Leawere marcou seu segundo no contato na sequência. Os EUA pareciam nocauteados e o centro Thompson disparou para mais um try pouco depois.

Porém, o time da casa não estava morto e reagiu com Maupin correndo na ponta para o segundo try das Águias. Outro cartão amarelo foi mostrado aos maoris logo na sequência e Dolan cravou o terceiro try americano, recebendo offload. Mas foi isso. Aos 72′, Akira Ioane puxou contra ataque e Lowe marcou novo try para os Maori All Blacks, ao passo que Stevenson fechou a conta com o último try aos 75′.

Depois de Chicago, a próxima parada dos Maori All Blacks é São Paulo, com a equipe enfrentando o Brasil no dia 10. Na mesma data, os EUA vão encarar Samoa.