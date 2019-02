ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) chegou neste fim de semana à segunda rodada com apenas um time invicto: a Geórgia, que se impôs em casa sobre a Espanha por 24 x 10.

Nos demais duelos, a Romênia se ergueu da derrota na estreia colocando 38 x 10 sobre a Alemanha, em placar bom para o Brasil, que não perderá posição no Ranking. Já a Bélgica foi atropelada pela Rússia por 64 x 07.

Por fim, ainda rolou o Rugby Europe Trophy (“Six Nations C”), com Portugal marcando 65 x 05 sobre a Polônia.

- Continua depois da publicidade -

Assista ao Rugby Europe Championship na FLO!



A FloRugby está já disponível para o público brasileiro oferecendo as transmissões ao vivo do PRO14 e do Rugby Europe Championship. Os pacotes – que incluem todos os demais esportes (lutas, atletismo, futebol, futebol americano, vôlei e outros) – vão de 30 dólares (R$110, mensal) a 150 dólares (R$550, assinatura anual). Curtiu? Clique aqui, conheça mais e assine já!

Placares elásticos marcam o “Six Nations B”



No sábado, Romênia e Alemanha se enfrentaram após derrotas na primeira rodada e os romenos não voltaram a falhar. Vitória dominante por 38 x 10, com os avançados romenos não dando chances aos alemães, em jogo de 6 tries para os Stejarii.



Já a Rússia se levantou de derrota para a Espanha impondo seu jogo contra a Bélgica. Nada menos que 64 x 07 para os Ursos, que sorriram na primeira vitória de um ano que ainda terá participação russa na Copa do Mundo. Nada menos que 10 tries para os donos da casa, com Gerasimov e Daydov marcando 2 tries cada.



No domingo, a Geórgia recebeu a Espanha em Tbilisi e cumpriu com seu favoritismo, triunfando por 24 x 10 em jogo de 4 tries a 2 para os Lelos.

38 10

Romênia 38 x 10 Alemanha, em Botoşani

Árbitro: Nika Amashukeli (Geórgia)

64 07

Rússia 64 x 07 Bélgica, em Krasnodar

Árbitro: Cristian Serban (Romênia)

24 10

Geórgia x Espanha, em Tbilisi

Árbitro: Christophe Ridley (Inglaterra)

Seleção Jogos Pontos Geórgia 2 9 Rússia 2 6 Romênia 2 5 Espanha 2 4 Bélgica 2 4 Alemanha 2 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;





Portugal atropela no “Six Nations C”

Portugal também entrou em campo nesse sábado, em casa, na cidade de Setúbal, recebendo a Polônia, naquele que foi o primeiro jogo para Portugal na temporada. E os Lobos atropelaram, impondo 65 x 05, em jogo de 8 tries para os donos da casa. Destaque para o asa e capitão Salvador Vassalo marcando 2 tries.



65 05

Portugal 65 x 05 Polônia, em Setúbal

Árbitro: Manuel Bottino (Itália)

Seleção Jogos Pontos Holanda 2 9 Polônia 4 9 Portugal 1 5 Lituânia 2 5 Suíça 2 4 Tchéquia 3 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);