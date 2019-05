Nesse sábado, Porto Velho e Rio Branco vão se enfrentar. Os dois clubes da região Norte lançaram uma taça entre si, a Taça Poder das Águas!

Os jogos começam nesse sábado, dia 4, às 16h00, em Porto Velho, Rondônia, no Estádio Aluísio Ferreira, com arbitragem de Pedro Ernesto Cursino. Será o primeiro encontro de uma série de dois jogos de rugby XV, ida e volta, com a volta rolando, em data a definir, em Rio Branco, no Acre.

Tais partidas marcarão o retorno do Rio Branco Sucuris ao XV, ao passo que o Porto Velho Candirús está ampliando seu calendário, que ainda conta com o Pequi Nations.

O evento contará também com disputa de sevens feminino, entre os times A e B do Porto Velho.

Poder das Águas?

Em 2014, os estados do Acre e Rondônia sofreram com inundações, deixando as vias rodoviárias intrafegáveis e até cidades de interior incomunicáveis. Assim, em 2015, dois clubes se enfrentaram pela primeira vez e optaram por batizar assim o desafio.

Ao todo foram 4 jogos, todos vencido pelo Porto Velho.