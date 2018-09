ARTIGO COM VÍDEOS – Na Austrália, o fim de semana fez pegar fogo o Rugby League, o rugby de 13 jogadores, com o início do mata-mata da NRL, que já premiou Melbourne Storm e Sydney Roosters com vagas nas semifinais.



Na sexta, o Melbourne Storm, segundo melhor da temporada, encarou o South Sydney Rabbitohs, 3º melhor, e o jogo foi monumental, com 5 tries para cada lado, incluindo 2 do craque dos Souths Greg Inglis, seguidos de uma troca de tries empolgante no fim do jogo, que produziu um eletrizante empate em 28 x 28. Jennings pôs os Rabbitohs na frente, Cheyse Blair igualou par o Storm, Murray devolveu a frente aos Souths com 10 minutos para o fim, mas com 6 minutos para o encerramento Blair cruzou novamente o in-goal para Melbourne. E no tempo extra Cameron Munster roubou a cena e desferiu o drop goal da vitória para o Storm, 29 x 28.



No sábado, o melhor time da temporada, o Sydney Roosters, derrotou o 4º melhor Cronulla Sharks com menos drama. 21 x 12, mas igualmente parelhos, com um primeiro tempo de 12 x 10 para os Sharks. Os Roosters fizeram a diferença no segundo tempo com os tries vencedores Latrell Mitchell e Daniel Tupou em sequência.

Derrotados, Rabbitohs e Sharks ainda terão uma chance na Repescagem, enquanto Storm e Rabbitohs jogarão as semifinais. Já nos duelos que valiam eliminação para os perdedores e classificação à Repescagem aos vencedores, Penrith Panthers e St. George Illawarra Dragons falaram mais alto.

Os Panthers receberam os neozelandeses do New Zealand Warriors e despacharam o time kiwi, que segue sem ter jamais sido campeão da NRL. 27 x 12 no marcador, com 2 tries de Tyrone Peachey, 1 de James Maloney e 1 de Christian Crichton.



Por fim, os Dragons foram a Brisbane e se tornaram o único visitante vitorioso derrotando o Brisbane Broncos de maneira avassaladora, cuspindo fogo para 48 x 18 na casa lotada do poderoso oponente. Tariq Sims brilhou com 3 tries para os Dragons, de um total de 7 para o clube do sul de Sydney. Impressionante.



Na semana que vem, as Repescagens vão opor Rabbitohs e Dragons (clássico de Sydney), de um lado, e Sharks e Panthers, do outro lado. Os vencedores vão encarar nas semifinais Roosters e Storm, que descansarão na próxima semana.

NRLW começou: é Rugby League feminino

A Austrália ainda celebrou neste fim de semana o pontapé inicial para a nova NRLW, a liga inaugural feminina da NRL, com 4 times participantes. Na estreia, o New Zealand Warriors venceu fora de casa o Sydney Roosters, 10 x 04, enquanto o Brisbane Broncos triunfou em casa sobre o St. George Illawarra Dragons, 30 x 04. Serão apenas 3 rodadas e a final no dia 30 deste mês.





Todos os semifinalistas definidos na Inglaterra

A Super League inglesa teve neste fim de semana simplesmente todos os seus semifinalistas conhecidos, mesmo tendo ainda mais 3 rodadas pela frente. Isso porque Warrington Wolves, 3º colocado, e Castleford Tigers, 4º colocado, veceram Huddersfield Giants e Hull FC, respectivamente, e abriram frente suficiente. O líder St. Helens Saints também venceu e assegurou já o mando de jogo na semifinal, ao passo que o vice Wigan Warriors fez sua parte, venceu e só precisa de mais uma vitória para garantir o mando de jogo nas semis.

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Qualificatórios para as Semifinais

Melbourne Storm 29 x 28 South Sydney Rabbitohs, em Melbourne

Sydney Roosters 21 x 12 Cronulla Sharks, em Sydney

Qualificatórios para as Repescagens

Penrith Panthers 27 x 12 New Zealand Warriors, em Sydney

Brisbane Broncos 18 x 48 St. George Illawarra Dragons, em Brisbane

Repescagens para as Semifinais

Dia 14/09 – Sharks x Panthers, em Sydney

Dia 15/09 – Rabbitohs x Dragons, em Sydney

Semifinais

Dia 21 ou 22/09 – Melbourne Storm x Vencedor da Repescagem com Melhor Campanha, em Melbourne

Dia 21 ou 22/09 – Sydney Roosters x Vencedor da Repescagem com Pior Campanha, em Sydney

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Catalans 22 x 26 St. Helens

Warrington 26 x 24 Huddersfield

Wigan 25 x 10 Wakefield

Hull FC 08 x 28 Castleford

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 27 46 Wigan Warriors Wigan 27 40 Castleford Tigers Castleford 27 37 Warrington Wolves Warrington 27 35 Huddersfield Giants Huddersfield 27 27 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 27 25 Hull FC Kingston-upon-Hull 27 22 Catalans Dragons Perpignan (França) 27 21

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?