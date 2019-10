Rory Best, hooker e capitão da Irlanda na Copa do Mundo e ídolo histórico dos últimos anos do rugby irlandês. Best se aposentou ao final do Mundial, mas ainda aceitou o convite para defender os Barbarians nos jogos contra Fiji, no dia 16 de novembro, e Brasil, no dia 20.

Aos 37 anos, Best se despediu com 124 jogos oficiais pela Irlanda (com 4 títulos de Six Nations) e 218 jogos pelo Ulster, o time que sempre defendeu (conquistando 1 vez o PRO14).

Já estão também confirmados nos Barbarians os sul-africanos Mtawarira e Herschel Jantjies, o francês Bastareaud e o argentino Herrera.