ARTIGO COM VÍDEO – A Itália viveu nesse fim de semana a grande final de sua copa nacional, a Coppa Italia, e o duelo foi o maior clássico do país, o dérbi do Vêneto entre Rovigo e Petrarca Padova.

Os “Bersaglieri” de Rovigo venceram o Petrarca por 10 x 03, sob a chuva no próprio Estádio Battaglini, e registraram a primeira vitória na Copa da Itália em sua história.



A primeira metade do jogo está cheia de equilíbrio, com os únicos pontos de Garbisi, número dez de Petrarca, além do capitão da Seleção Azurra Sub 20, que no décimo do primeiro tempo coloca a bola nos postes, para o 0x3, com o qual, no entanto, vai para o intervalo.

No segundo tempo, os Bersaglieri levantam o ritmo e pressionam os adversários nos rucks e nos pontos de encontro. Um cartão amarelo chega para a segunda linha de Petrarca Michieletto no início do tempo, mas os convidados conseguem conter os ataques de Rovigo na inferioridade. Pouco antes dos 15 ‘, após uma série de tentativas de avanço nos cinco metros da línea do gol do Petrarca, o capitão Ferro marcou o try.

Menniti-Ippolito não erra a conversão e virou o placar elo Rovigo 7×3. Aos 30 ‘, os Bersaglieri recuperam o oval em um scrum com uma introdução oposta e ganham um penal que Menniti-Ippolito converte pelo +7.

O jogo, no entanto, está do lado dos Bersaglieri, que limitam os últimos ataques do adversário: termina em 10×3 e o capitão Matteo Ferro, eleito Man of the match, pode elevar a Copa da Itália diante o próprio público.

Escrito por: Giorgio Vuerich

Últimas decisões

Trofeo Eccellenza

2010-11 Rugby Roma – Mogliano 33-12

2011-12 Calvisano – Lazio 30-23

2012-13 Viadana – Lazio 25-21

2013-14 Fiamme Oro – Rovigo 26-25

2014-15 Calvisano – Mogliano 28-11

2015-16 Viadana – Petrarca 22-15

2016-17 Viadana – Fiamme Oro 27-20

2017-18 San Donà – Fiamme Oro 24-0

Coppa Italia

2018-19 Reggio Emilia – Valsugana 32×10

2019-20 Rovigo – Petrarca 10-3

Resumo vencedores

Viadana 6 (no TOP12)

Fiamme Oro 5 (no TOP12)

Benetton Treviso 4 (no PRO14)

Calvisano 3 (no TOP12)

Parma 3 (Serie B)

Petrarca 2 (no TOP12)

L’Aquila 2 (extinto)

Rugby Roma 2 (Serie B)

CUS Roma 1 (Serie C)

Milan 1 (extinto)

San Donà 1 (no TOP12)

Reggio Emilia 1 (no TOP12)

Rovigo 1 (no TOP12)