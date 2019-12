Era muito cedo para uma decisão, mas já é certo quem em 2020 o Rugby Championship seguirá com 4 seleções: Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina.

A confirmação veio após neozelandeses e australianos confirmarem seus jogos de 2020. A Austrália confirmou jogos contra a Irlanda em julho e seu retorno a Melbourne para enfrentar os All Blacks pela Bledisloe Cup e Rugby Championship. Já os neozelandeses confirmaram série em julho contra Gales e os mandos de seus 3 jogos em casa pelo Rugby Championship, não abrindo espaço para um jogo contra o Japão. Isso significa que os japoneses poderão entrar no Championship no máximo em 2021.

Amistosos de julho

- Continua depois da publicidade -

Dia 04/07 – Austrália x Irlanda, em Brisbane

Dia 04/07 – Nova Zelândia x Gales, em Auckland

Dia 11/07 – Austrália x Irlanda, em Sydney

Dia 11/07 – Nova Zelândia x Gales, em Wellington

Dia 18/07 – Nova Zelândia x Gales, em Dunedin

The Rugby Championship (jogos já conhecidos)

Dia 08/08 – Austrália x Nova Zelândia, em Melbourne

Dia 08/08 – África do Sul x Argentina ou Argentina x África do Sul, a definir

Dia 15/08 – Nova Zelândia x Austrália, em Wellington

Dia 15/08 – África do Sul x Argentina ou Argentina x África do Sul, a definir

Dia 29/08 – Nova Zelândia x Argentina, em Hamilton

Dia 29/08 – Austrália x África do Sul, a definir

Dia 05/09 – Nova Zelândia x África do Sul, em Auckland

Dia 05/09 – Austrália x Argentina, a definir

Dia 19/09 – Argentina x Nova Zelândia, a definir

Dia 19/09 – África do Sul x Austrália, a definir

Dia 26/09 – Argentina x Austrália, a definir

Dia 26/09 – África do Sul x Nova Zelândia, a definir

Israel Folau segue sendo assunto

O ex jogador da Austrália, Israel Folau, segue no notícia de seu país após ter seu contrato encerrado neste ano com os Wallabies e com os Waratahs. Folau aumentou o valor que está demandando do processo contra a Rugby Australia. Ele pede agora 14 milhões de dólares australianos (mais de 40 milhões de reais).

Steve Hansen no Japão

Técnico dos All Blacks até a última Copa do Mundo, Steve Hansen já tem destino em 2020. O treinador campeão mundial de 2015 será o novo comandando do Toyota Verblitz, da Top League japonesa, a partir de janeiro.

África do Sul vence Geórgia no M19 no sufoco

Nesta segunda-feira, África do Sul e Geórgia duelaram em amistoso M19 em Tbilisi, na Geórgia, e os georgianos colocaram muita pressão sobre os sul-africanos. O resultado foi vitória dos Junior Boks no limite: 28 x 21. Os dois times ainda duelarão mais uma vez nesta semana.