Rugby internacional na TV nesse sábado – e é do bom e do melhor! A ESPN exibirá ao vivo os dois jogos da penúltima rodada do Rugby Championship, começando com Springboks e Wallabies e fechando com Pumas e All Blacks!

Os All Blacks serão campeões da competição caso vençam os Pumas – ou caso os Springboks caiam contra os Wallabies. Dois jogos cruciais no mesmo dia!

Além disso, o Watch ESPN chega com 3 jogos da Premiership inglesa, sempre empolgante.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 28 de setembro

15h45 – Gallagher Premiership – Newcastle Falcons x Wasps – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 29 de setembro

11h00 – Gallagher Premiership – Exeter Chiefs x Worcester Warriors – Watch ESPN AO VIVO

11h00 – Gallagher Premiership – Saracens x Bath – Watch ESPN AO VIVO

12h00 – The Rugby Championship – Springboks x Wallabies – ESPN Extra/Watch ESPN AO VIVO

19h00 – Programa – Scrum – ESPN AO VIVO

19h30 – The Rugby Championship – Pumas x All Blacks – ESPN AO VIVO

Domingo, dia 30 de setembro

01h00 – The Rugby Championship – Pumas x All Blacks – ESPN Extra VT

12h00 – The Rugby Championship – Springboks x Wallabies – ESPN Extra VT

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito

20h00 – The Rugby Championship – Pumas x All Blacks – ESPN Extra VT