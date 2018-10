A página #ProntFalei de Araraquara publicou nesta semana um texto preocupante, apontando que o Locomotiva Rugby de Araraquara poderá perder seu campo de rugby. O campo foi um dos primeiros do estado de São Paulo exclusivos para a prática da modalidade.

Abaixo, reproduzimos o texto do #ProntoFalei.

O caso de Araraquara

A equipe de rugby amador Locomotiva Rugby Clube de Araraquara, utiliza um dos campos do Pinheirinho desde meados de 2010. Em 2011 o time fez um acordo de exclusividade para a modalidade com a prefeitura e custeou os “H’s” (gols) de ferro com recursos dos próprios atletas.

- Continua depois da publicidade -

O campo foi o terceiro de rugby com medidas oficiais no interior do estado e já foi utilizado por atletas amadores de diversos estados, países e inclusive da seleção brasileira.

A equipe de Araraquara utiliza-o para um treino semanal aberto a comunidade aos sábados a tarde (os semanais são realizados em outros locais devido à falta de iluminação), onde também manda seus jogos.

Jogos universitários da modalidade também são realizados neste campo!

Vale ressaltar que a equipe de Araraquara representa a cidade em torneios desde 2007, quase sempre com recursos próprios!

E agora?

No final da semana passada representantes da equipe araraquarense foram avisados informalmente por funcionários do Parque Pinheirinho, onde fica o campo, que as traves seriam retiradas e adaptadores seriam colocados para que traves de futebol e a de rugby pudessem ser removíveis e o campo fosse utilizado num suposto torneio de futebol e também para treinos.

Não colou!

Na tarde de hoje a diretoria do Locomotiva encaminhou uma carta de repúdio à Fundesport, mas não foi recebida pelo Secretário Dicão ou por nenhum outro funcionário que lhes prestassem alguma explicação.

A equipe contesta a necessidade de remoção das traves e do compartilhamento do campo com a modalidade de futebol, já que no próprio parque existem outros quatro campos com medidas oficiais, alguns deles utilizados inclusive com exclusividade pela Ferroviária.

O que nós pensamos?!

Nós do #ProntoFalei acreditamos que a prefeitura da ao futebol atenção especial, deixando de lado outras atividades esportivas que padecem em virtude do descaso da administração pública! Esperamos que a prefeitura reconheça o erro e apoie o rugby, já que esporte não se limita ao futebol!

#ProntoFalei

Texto: Fernando Braga