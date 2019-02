ARTIGO COM VÍDEOS – A Europa viveu um fim de semana realmente empolgante. Além do Six Nations, foi dada a largada para a edição 2019 do Rugby Europe Championship, o 2º escalão do continente, que conta com 2 seleções que estarão na Copa do Mundo de 2019 no Japão: Geórgia e Rússia.

Os Lelos georgianos, favoritos ao título, encararam a arquirrival Romênia, na batalha dos famosos packs de forwards. O jogo foi em solo romeno e o time da casa, mordido com a desqualificação da Copa do Mundo (por uso de atleta irregular nas Eliminatórias), dificultou a vida da Geórgia, com um primeiro tempo de apenas 6 x 3 para os Lelos. Mas na segunda etapa os georgianos prevaleceram com um penal try e outro try de Gorgadze. 18 x 09.



Já a Espanha, outra seleção desqualificada do Mundial por uso de atletas irregulares, recebeu diante de 5800 torcedores a qualificada Rússia, que herdou a vaga que seria primeiro dos romenos e depois dos espanhóis. E os Leões rugiram para cima dos Ursos vencendo o jogo para mostrarem que poderiam ir ao Japão.

A Rússia foi melhor no primeiro tempo e chegou a abrir vantagem de 14 x 07, com 2 tries de Ostroushko. Mas a Espanha virou o placar no segundo tempo, com 3 penais de Rábago. 16 x 14, placar final.



Por fim, em duelo que interessava ao Brasil pelo Ranking, a Bélgica recebeu a Alemanha e conquistou grande vitória por 29 x 22, que mostrou evolução belga – e sugere que os alemães seguem em apuros.





- Continua depois da publicidade -

Assista ao Rugby Europe Championship na FLO!

A FloRugby está já disponível para o público brasileiro oferecendo as transmissões ao vivo do PRO14 e do Rugby Europe Championship. Os pacotes – que incluem todos os demais esportes (lutas, atletismo, futebol, futebol americano, vôlei e outros) – vão de 30 dólares (R$110, mensal) a 150 dólares (R$550, assinatura anual). Curtiu? Clique aqui, conheça mais e assine já!

Rugby Europe Championship – “Six Nations B”

09 18

Romênia 09 x 18 Geórgia, em Cluj – Copa Antim

Árbitro: Sean Gallagher (Irlanda)

29 22

Bélgica 29 x 22 Alemanha, em Bruxelas

Árbitro: Shota Tevzadze (Geórgia)

16 14

Espanha 16 x 14 Rússia, em Madri

Árbitra: Joy Neville (Irlanda)

Seleção Jogos Pontos Geórgia 1 4 Bélgica 1 4 Espanha 1 4 Rússia 1 1 Alemanha 1 1 Romênia 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;