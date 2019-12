O rugby feminino está com tudo na Argentina. Nesse último fim de semana começou o tradicional Seven de La República, a competição que envolve as seleções provinciais do país, em Parana, capital de Entre Ríos. O fim de semana teve as disputas do feminino, enquanto o masculino será no próximo fim de semana.

Com 12 participantes entre as mulheres, o título ficou com Tucumán, que bateu Buenos Aires na grande final por 24 x 00. Alto Valle, região patagônica, ficou com o 3º lugar, vencendo Andina, equipe que une as pobres províncias de Catamarca e La Rioja, de pouca tradição no rugby, mas que está subindo no feminino. Córdoba venceu Misiones pelo 5º lugar.

Houve ainda torneio juvenil também com 12 times e título de Tucumán sobre Austral (time da Patagônia).

Nos dias 7 e 8 o torneio masculino será a atração com a participação das 25 seleções provinciais da Argentina junto das seleções de Uruguai, Chile e Paraguai. O Brasil não participará.

A primeira divisão terá 16 times, com uruguaios e chilenos envolvidos, e a segunda divisão terá 12 equipes, incluindo o Paraguai.

Colômbia M18 viaja ao Chile

Enquanto isso, a seleção M18 feminina da Colômbia viajará nesta semana ao Chile para treinamentos conjuntos com as chilenas, após o Sul-Americano da categoria ter sido cancelado.