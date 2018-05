Foi confirmado: o SporTV 2 exibirá de forma inédita nessa sexta-feira, dia 4, às 18h00, o evento do Rugby Games, que rolou no sábado passado em São Paulo. A reprise será no domingo às 20h00.

Atletas do rugby brasileiro encarando atletas de outros esportes em desafios baseados nos fundamentos do rugby. Transmissão com 30 minutos de duração.