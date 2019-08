Os atletas juvenis de rugby feminino e masculino retornam aos gramados para o início dos Circuitos Gaúchos de Rugby de 2019. Neste domingo, dia 18, o município de Porto Alegre vai receber a 1ª Etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens Feminino M18, e a Pré-Etapa do Circuito Gaúcho de Rugby XV Masculino M16 e M19. As competições estaduais ocorrem na Sociedade Hípica Porto-Alegrense.

CGR 7s Feminino M18

A competição estadual juvenil feminina de Sevens contará com a participação de diversas atletas de vários clubes do Estado, que estarão integrando três selecionados (Selecionado Sul, Selecionado Central e Selecionado Serrana-Sul), que serão comandados por profissionais dos clubes gaúchos. Confira:

Selecionado Sul

Comissão Técnica: Camila Borges (Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel), Carina Curtinaz (Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel) e Camila Ferro (Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel).

Selecionado Central

Comissão Técnica: Valquiria Estivalet (Charrua RC), Maria Carolina Rodrigues (Charrua RC), Bruno Carvalho (San Diego) e a Fisioterapeuta Andrea Aragonez.

Selecionado Serrana-Sul

Comissão Técnica: Ciana Goicochea (Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel), Yasmin Correa (Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel) e Guilherme Coghetto (Farrapos RC)

Pré-Etapa do CGR XV Masculino M19 e M16

As equipes juvenis masculinas também entrarão em campo na Sociedade Hípica Porto-Alegrense para a abertura do Circuito Gaúcho de Rugby XV M16 e M18. A competição contará com a participação do Charrua, Serra Gaúcha, Minuano, Guaíba, Antiqua/UFPEL, Brummers, Farrapos e Planalto. A divisão das equipes nos selecionados será definida no momento do evento conforme o número de atletas participantes de cada equipe.

Evento

O quê? 1ª Etapa do CGR 7s Feminino M18 e Pré-Etapa do CGR XV Masculino M19 e M16

Quando? 18 de Agosto (Domingo)

Horário? 10h às 17h

Onde? Sociedade Hípica de Porto-alegrense – Avenida Juca Batista, 4931 – Porto Alegre/RS.