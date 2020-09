Tempo de leitura: 3 minutos

Você já deve ter visto que na Copa do Mundo de Rugby League de 2021 haverá, além dos torneios masculino e feminino, um torneio de Rugby League em Cadeira de Rodas (Wheelchair Rugby League). Mas, qual a diferença para o Rugby de Cadeira de Rodas (Wheelchair Rugby) paralímpico?

O Rugby League de Cadeira de Rodas é essencialmente diferente do tradicional Rugby de Cadeira de Rodas. No mundo e no Brasil, a modalidade paralímpica tradicional é a mais difundida, mas o League de Cadeira de Rodas já tem aderência forte na França, onde foi criado (em 2004), na Austrália e na Inglaterra, onde a NRL e a Super League, as ligas principais do Rugby League, já desenvolvem a modalidade. A NRL Wheelchair é realidade, com várias das principais equipes australianas de Rugby League contando com equipes de League de Cadeira de Rodas, e o mesmo vem ocorrendo com os clubes da Super League inglesa.

Em 2021, a Copa do Mundo terá 8 seleções, mostrando a difusão que a modalidade vem ganhando recentemente mesmo fora de Austrália e Inglaterra. No Grupo A estarão Austrália, Inglaterra, Noruega e Espanha e no Grupo B França, Escócia, Gales e Estados Unidos. Já foram disputados 3 Mundiais até hoje: França foi campeã mundial em 2017 e 2013 e a Inglaterra em 2008.

No Brasil, o Rugby League de Cadeira de Rodas começou a ser trabalhado em Curitiba já, com apoio da Confederação Brasileira de Rugby League.

Vamos às diferenças:

O League usa bola oval, enquanto o Paralímpico usa bola redonda;

A bola só pode ser passada para trás no League, enquanto no Paralímpico pode ser passada para a frente;

No League, a bola troca de posse após 6 tackles. O tackle ocorre quando um atleta retira uma tag (uma fita) do oponente;

No League, há chutes de conversão e penal, cobrados com um soco na bola. Há um “H” no final da quadra. No Paralímpico não há “H”;

Igual no League convencional, no League de Cadeira de Rodas o try vale 4 pontos, a conversão 2, o penal 2 e o drop goal 1. No Paralímpico, o try vale 1 ponto e é a única forma de pontuação;

São 5 jogadores de cada lado no League ao mesmo tempo na quadra, enquanto no Paralímpico são 4;

Tanto Rugby League de Cadeira de Rodas como o Rugby de Cadeira de Rodas paralímpico são esportes mistos, com mulheres podendo jogar com homens.

Clique aqui para baixar as regras do League de Cadeira de Rodas.

