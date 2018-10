A jovem Confederação Brasileira de Rugby League (o rugby de 13 jogadores) lançou um financiamento coletivo para custear a organização em novembro do 1º Campeonato Brasileiro de Rugby League 9s e do primeiro 1º Sul-Americano de Rugby League 13s, masculino e feminino, que ocorrerão em São Paulo nos dias 24 e 25.

Para realização destes eventos, a Confederação está captando patrocinadores (com espaço nos uniformes), doações monetárias e também doações de uniformes e equipamentos de rugby league, que serão doados aos atletas participantes do evento.

O evento

O Brasil Rugby League Festival contará com:

Taça Sul-Americana Feminina – Brasil x Argentina (Válido como Pré-Qualificatório para Copa do Mundo Feminina);

Copa Sul-Americana Masculina – Brasil, Argentina e Colombia;

Taça Sul-Americana Masculina – Brasil “B” x Argentina “B”;

Taça Amizade – Seleção Paulista x Seleção da Província de Entre Rios (Argentina);

1o Campeonato Brasileiro de Rugby League 9s – 12 clubes.

O evento contará com jogos da categoria M14 também, entre equipes de projetos sociais de Minas Gerais e São Paulo.

Os jogos internacionais serão apitados pelos árbitros cedidos pela NRL, que também irão oferecer um curso de arbitragem aos brasileiros.

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?