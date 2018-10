ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de semana de seleções e festa no Rugby League!

A jornada de League (o rugby de 13 jogadores) internacional começou na quinta-feira, na Inglaterra, com a seleção da casa fazendo seu jogo anual contra a França, em Leigh, na Grande Manchester. Apesar da evolução recente dos franceses na modalidade, novamente o triunfo foi inglês, por 44 x 06. Desde 1990 a França não vence a Inglaterra no League.

Depois, no sábado, todos os olhares se voltaram para Auckland, na Nova Zelândia, onde Tonga, a badalada seleção semifinalista da Copa do Mundo de Rugby League de 2017, recebeu a poderosa Austrália. O jogo fez lotar o Mt Smart Stadium de tonganeses, que pintaram o estádio de vermelho. Mas os Kangaroos falaram mais alto, vencendo por 34 x 16 e se reerguendo da derrota passada diante da Nova Zelândia.

E no sábado ainda rolou Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021, com a Sérvia derrotando a Espanha, mas sendo eliminada no saldo de pontos da próxima fase das Eliminatórias Europeia. 24 x 20.

Rússia e Espanha se somarão a Itália, França, Gales, Escócia, Irlanda e ao vencedor de Grécia versus Noruega para apurar 4 classificados europeus.

Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021

Euro B – 2ª divisão da Europa

Sérvia 24 x 20 Espanha, em Belgrado

Classificação final: 1 Rússia (classificada), 2 Espanha (classificada), 3 Sérvia (eliminada);

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

