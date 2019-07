ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) foi de decisões na Inglaterra e reta final quente na Austrália.

Na Inglaterra, a Super League parou, dando lugar às semifinais da Challenge Cup, a prestigiada copa do país, com rodada dupla no campo neutro de Bolton. Primeiro, o Warrington Wolves alcançou a grande final pelo segundo ano seguido ao vencer o Hull FC por 22 x 14. Na sequência, o melhor time inglês do momento, o St. Helens Saints, despachou o Halifax (primeiro time da segunda divisão a chegar à semifinal em mais de uma década) por 26 x 02 e chegou à sua primeira final desde 2008. A grande final será em Wembley, Londres, no dia 24 de agosto.





Enquanto isso, na NRL australiana, o grande destaque foi a derrota do líder Melbourne Storm por 11 x 10 para o Manly Sea Eagles, em jogo que terminou empatado e foi decidido com um drop goal de ouro do craque Cherry-Evans, que manteve os Sea Eagles fortes no quinto lugar geral.

O vice líder South Sydney Rabbitohs seguiu vivo na luta pelo primeiro posto da temporada regular ao derrotar o arquirrival St. George Illawarra Dragons por 20 x 16 no grande clássico da rodada, com try salvador de Campbell Graham no lance final. Mas os Souths seguem perseguidos de perto por Sydney Roosters, que fez 20 x 12 no Canterbury Bulldogs, e Canberra Raiders, que passou pelo Penrith Panthers por 30 x 18.



Já o gigante Brisbane Broncos entrou no G8 ao triunfar em dérbi de Queensland contra o lanterna Gold Coast Titans por 34 x 12.

Coral Challenge Cup – Copa da Inglaterra

Semifinais – em Bolton

Warrington Wolves 22 x 14 Hull FC

St. Helens Saints 26 x 02 Halifax RLFC

Final – dia 24/08

Warrington Wolves x St. Helens Saints, em Londres

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Sharks 16 x 14 Cowboys

Knights 26 x 28 Wests Tigers

Rabbitohs 20 x 16 Dragons

Eels 24 x 22 Warriors

Titans 12 x 34 Broncos

Storm 10 x 11 Sea Eagles

Bulldogs 12 x 20 Roosters

Panthers 18 x 30 Raiders

Clube Cidade Jogos Pontos Melbourne Storm Melbourne 18 32 South Sydney Rabbitohs Sydney 18 28 Sydney Roosters Sydney 18 26 Canberra Raiders Canberra 18 26 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 18 24 Parramatta Eels Sydney 18 22 Penrith Panthers Sydney 18 20 Brisbane Broncos Brisbane 18 19 Newcastle Knights Newcastle 18 18 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 18 18 Wests Tigers Sydney 18 18 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 18 17 North Queensland Cowboys Townsville 18 16 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 18 14 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 18 12 Gold Coast Titans Gold Coast 18 10