ARTIGO COM VÍDEOS – Um esporte misto curioso e ovalado. O site Rugby Pioneers, que traz matérias de história do rugby, publicou um achado incrível: o Cornish Netball. Na Cornuália (Cornwall), o extremo sudoeste da Inglaterra, região apaixonada por rugby, o início do século XX viu o aparecimento de um jogo híbrido que mesclava rugby com netball – e esse esporte, de vida cura, chegou a ser jogado no velho estádio do Wimbledon (o clube de futebol), em Londres, atraindo público. O vídeo abaixo é de 1937, mas há registro da modalidade em 1910.

Tratava-se de algo semelhante a um jogo de rugby, mas com cestos ao final do campo e passes para a frente, “importados” do netball. Mas, o que é o Netball? É um esporte hoje basicamente feminino que é bastante difundido em países do antigo Império Britânico (sendo popular na Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, parte da África e do Caribe). O netball foi criado em Londres em 1901, inspirado no basquetebol norte-americano (criado em 1891), mas com regras modificadas. O intuito na época era de criar uma versão feminina do basquete, de acordo com as ideias de gênero da época, resultando em um esporte completamente distinto. O netball masculino existe, mas até hoje não é reconhecido pela federação internacional do esporte. A versão do netball misturado com rugby sugere, no entanto, uma provável inspiração no jogo.

O antigo Netball com rugby da Cornuália desapareceu, mas um jogo híbrido entre os dois esportes, mas diferente do Cornish Netball, vem sendo desenvolvido recentemente na Inglaterra, na Nova Zelândia e na Austrália por educadores físicos, com exercícios de Rugby Netball inclusive sendo utilizados em treinamentos de rugby. Nesses países, alguns clubes foram fundados para jogar o Rugby Netball.