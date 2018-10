Em referência ao Outubro Rosa, mês em que as atenções se voltam ao combate e à prevenção ao câncer de mama, o Barroso Rugby Football Club organizou um torneio para destacar a importância do cuidado com a saúde.

Juliana Ferreira do Nascimento, mãe de uma das jogadoras vê a ação como uma boa inciativa, “a melhor forma de se ajudar e ajudar a familia é a conscientização, ja que muitas vezes, infelizmente, mulheres sofrem com o câncer devido a falta de prevenção e a não procurar o médico”, disse ela.

Luciano Nascimento, treinador do time e idealizador do evento disse que hábitos saudáveis como a prática de atividade física regularmente e alimentação saudável são grandes aliadas da saúde. Ele ainda destacou que práticas assim devem ser incentivadas desde cedo pelas famílias.

O time campeão do torneio de Rugby Sevens foi o Time Rosa, liderado pela capitã Maria Eduarda Meireles, tendo como try woman Mylene Souza com três tries anotados.

Os jogos aconteceram na manhã do último sábado no Estádio São José, e contaram com Patrocínio da Casa São Paulo, Sapataria Princesinha, Academia Saúde & Movimento e apoio da Prefeitura de Barroso.