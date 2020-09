Tempo de leitura: 5 minutos

Tem rugby entrando em clube tradicional do futebol brasileiro. O Goianos Rugby Clube fechou parceria com o Vila Nova Futebol Clube, um dos grandes do futebol de Goiânia. A parceria, no momento, é válida para a equipe feminina do Goianos, que passará a treinar em campo oferecido pelo Vila Nova (na Rua 90, n 500, Setor Sul – Campus 2 da UNIVERSO) e a usar o uniforme do “Tigrão”.

A parceria já havia sido firmada pouco antes da pandemia, mas agora se efetivou com a volta aos treinos. Trata-se de projeto olímpico do Vila Nova, que está incorporando diversas modalidades. O Vila Nova foi fundado em 1943 e é um dos três grandes de Goiás, junto do Goiás e do Atlético Goianiense. O “Time do Povo”, como é conhecido o Vila Nova, tem tradição no basquete, tendo sido campeão brasileiro em 1973 e sul-americano em 1974.

“Conseguimos a parceria com o Vila Nova através da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), o qual já tínhamos uma parceria desde setembro de 2019 para a criação da equipe Universitária. E através de um projeto de expansão e interesse em desenvolver as modalidades olímpicas, a equipe feminina do Goianos firmou e assumiu o compromisso de contribuir com o Rugby dentro deste projeto.

- Continua depois da publicidade -

A importância do projeto para o Goianos é a conquista de vários benefícios, como: estrutura de campo, material para treinos, corpo técnico, captação de novas atletas, recursos para competição e maior visibilidade. Além do desenvolvimento geral do Rugby no estado de Goiás”, comentou Lambrine Pereira Mortate, Treinadora da Equipe Feminina do Vila Nova/ Goianos/ Universo Rugby.