O Rugby Samambaia foi uma das 28 organizações selecionadas para a terceira edição do Programa de Aceleração de Impacto Social da Phomenta. Ao longo de sete meses, as organizações participantes passam por um processo de aprimoramento da gestão e acesso à diversas ferramentas, que permitem entender a maturidade organizacional, momento atual e sua sustentabilidade econômica. Ao final do ciclo, as ONGs são devidamente certificadas, comprovando sua qualidade e boas práticas.

“A aceleração é uma jornada prática de transformação da gestão das ONGs. Os conteúdos e as ferramentas foram criadas entendendo as maiores dores dos gestores das ONGs. As ferramentas são de fácil entendimento e podem ser aplicadas na organização no dia seguinte. Temos diversos casos de sucesso, como organizações que triplicaram de tamanho, pois melhoraram sua sustentabilidade econômica ou conseguiram diversos parceiros ao mudar a abordagem.”, diz Rodrigo Cavalcante, Head de impacto da Phomenta.

O PAIS é uma iniciativa da Phomenta em parceira com o Instituto Bancorbrás, Instituto BRB, Instituto Cooperforte e Instituto Sabin.

Além de uma grande oportunidade, a seleção comprova mais uma vez o potencial do Clube e Escola de Rugby Samambaia devido suas grandes marcas no terceiro setor e o trabalho realizado nos últimos anos.

Sobre a Phomenta

A Phomenta existe para que empreendedores sociais de ONGs tenham acesso à ferramentas de inovação, empreendedorismo e gestão, vitais para a eficiência, transparência, sustentabilidade econômica e aumento do impacto socioambiental de suas organizações. Um ecossistema que envolve Fundações e Institutos Empresariais, Empresas e indivíduos em um mesmo propósito: apoiar os empreendedores de ONGs que estão transformando nossa sociedade e planeta.

