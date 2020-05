ARTIGO COM VÍDEOS – Ontem, publicamos como que o rugby entrou em um jogo eletrônico popular, o Animal Crossing. Mas, não é só nele que o rugby está. Lançado no fim de 2019, o jogo Mario & Sonic Olympic Games Tokyo 2020 é a sequência da série que uniu as franquias de Mario e de Sonic em jogos oficiais das Olimpíadas.

O Rugby Sevens, que foi introduzido no jogo para o Rio 2016, segue como em Tokyo 2020, com evolução na jogabilidade.

Durante as eleições para a presidência do World Rugby (a federação internacional), o candidato derrotado Agustín Pichot defendeu a criação de um jogo eletrônico de rugby com padrão de qualidade e investimento mais alto do que os jogos atuais, a fim de fortalecer o rugby no universo dos e-sports.