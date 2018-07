Na última quinta-feira a organização dos Jogos Olímpicos de 2020, que serão realizados e, Tóquio, no Japão, revelou a tabela oficial das competições, confirmando as datas de disputa de cada modalidade.

O rugby sevens terá uma inversão com relação a 2016: o torneios masculino ocorrerá antes do feminino. O modelo será o mesmo, com cada categorias sendo realizada ao longo de 3 dias. O torneio masculino ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de julho (segunda, terça e quarta), ao passo que o torneio feminino rolará nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto (quinta, sexta e sábado). Isto significa disputas ao longo da primeira semana dos Jogos Olímpicos, que terão cerimônia abertura no dia 24 de julho e cerimônia de encerramento no dia 9 de agosto.

O palco para a bola oval será o Tokyo Stadium (cujo nome comercial é hoje Ajinomoto Stadium), casa dos clubes de futebol FC Tokyo e Verdy Tokyo, com capacidade para 50 mil torcedores. Portanto, muitos ingressos estarão à venda!