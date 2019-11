A terceira edição do evento solidário que juntará os Amigos do Guia do Rapha, Juventude Desgastada e Lagoa Santa Rugby reunirá futebol e rugby para arrecadar donativos a instituição da cidade

O evento ocorre neste sábado (16), no Campinho, a partir das 8h, a terceira edição do Futebol Solidário promovido pelos Amigos do Guia do Rafha, em Lagoa Santa (MG), para ajudar a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).