Nesta semana a 7ª edição do Rugby Talks debateu o cenário e o planejamento para o eventual retorno do rugby no país. Debateram o tema o médico infectologista Igor Marinho, o treinador da seleção brasileira Fernando Portugal, o diretor técnico do São José Maurício Coelho e o professor da Universidade Federal de Pelotas Eraldo Pinheiro. Foi papo dos bons. Confira!