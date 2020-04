ARTIGO COM VÍDEO – Na última quinta-feira, dia 16, a House of Rugby e o Portal do Rugby inauguraram o “Rugby Talks”, série de debates online sobre temas importantes para nosso rugby.

A primeira sessão teve como tema central o rugby social e o rugby escolar. Para debaterem as diferenças e convergências de tais conceitos e como o rugby pode se inserir nas comunidades, recebemos Leca Jentzch, ex coordenadora do Vivendo o Rugby; Maurício Draghi, diretor executivo do Instituto Rugby Para Todos; e Eduardo Pacheco, presidente da Hurra!

Se você não assistiu ao debate ao vivo, confira-o já!

O Rugby Talks terá seu segundo debate no próximo dia 30 deste mês. Em breve anunciaremos o tema e os convidados. Fiquem ligados!