Na próxima quinta-feira, dia 25, às 16h00, rolará o sexto webinar do Rugby Talks, debatendo a comunicação do esporte e estratégias para se criar conteúdos de valor para nosso rugby nacional!

Vamos fazer nosso rugby cada vez mais forte! Inscreva-se para participar.

powered by Typeform

- Continua depois da publicidade -

The House of Rugby em parceria com o Portal do Rugby

Através da parceria entre a House of Rugby, agência para divulgação e apoio ao rugby nacional, e o Portal do Rugby, o canal de noticias de rugby mais conceituado do pais, criamos o projeto “Rugby Talks”, uma série de eventos que trazem o debate do ecossistema do nosso tão amado esporte. Neste momento, não temos jogos e estamos todos em casa, portanto vamos fazer nosso debate ao vivo, sem sair de casa!

Contamos com a participação de todos e todas: assistam, comentem e participem, afinal o Rugby é um esporte de apoio. Com trabalho e conhecimento, elevaremos juntos o valor e a força do rugby no meio esportivo.