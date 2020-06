O Rugby Talks voltará na próxima semana debatendo o esporte feminino, com foco, lógico, no rugby. Barreiras, caminhos, perspectivas. A gestão da modalidade em análise, com o intuito de sempre fortalecê-la. Inscreva-se já para assistir e participar ao vivo e concorrer a prêmios! Será quinta, dia 11 de junho, às 16h (hora de Brasília).

As debatedoras serão em breve anunciadas. Olho nas redes sociais!

powered by Typeform

The House of Rugby em parceria com o Portal do Rugby

- Continua depois da publicidade -

Através da parceria entre a House of Rugby, agência para divulgação e apoio ao rugby nacional, e o Portal do Rugby, o canal de noticias de rugby mais conceituado do pais, criamos o projeto “Rugby Talks”, uma série de eventos que trazem o debate do ecossistema do nosso tão amado esporte. Neste momento, não temos jogos e estamos todos em casa, portanto vamos fazer nosso debate ao vivo, sem sair de casa!

Contamos com a participação de todos e todas: assistam, comentem e participem, afinal o Rugby é um esporte de apoio. Com trabalho e conhecimento, elevaremos juntos o valor e a força do rugby no meio esportivo.