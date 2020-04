Vamos discutir soluções para o nosso Rugby? Na próxima quinta-feira, 16 de abril, às 16h00, a House of Rugby e o Portal do Rugby organizarão o primeiro “Rugby Talks”, uma série de debates online com personagens do rugby que vem realizando projetos de sucesso. O primeiro webinar (online) será ao vivo e gratuito com o tema “Rugby Social”, debatendo projetos sociais do rugby brasileiro que servem de modelo para serem pensadas novas iniciativas. As inscrições para participar já estão abertas:

Sobre o que serão os Rugby Talks?

Nas sessões do Rugby Talks, vamos falar sobre tudo o que envolve o Rugby fora das quatro linhas, para melhorar o esporte dentro de campo.

Queremos debater o ecossistema do nosso esporte: como potencializar ações para os patrocinadores e melhorar as entregas (tanto para as marcas, como para o público)? Como fortalecer as estruturas dos clubes? É hora de conhecer a rotina dos profissionais e atletas de destaque, trazer cases internacionais, pensar e repensar todo o universo do Rugby brasileiro. Vamos potencializar a identidade do nosso querido esporte.

The House of Rugby em parceria com o Portal do Rugby

Através da parceria entre a House of Rugby, agência para divulgação e apoio ao rugby nacional, e o Portal do Rugby, o canal de noticias de rugby mais conceituado do pais, criamos o projeto “Rugby Talks”, evento que vai trazer o debate do ecossistema do nosso tão amado esporte. Neste momento, não temos jogos e estamos todos em casa, portanto vamos fazer nosso debate ao vivo, sem sair de casa!

Nesta etapa de lançamento, o formato do “Rugby Talks” será de pequenas pílulas, para a comunidade conhecer e se envolver com assuntos importantes do fomento do esporte.

Contamos com a participação de todos e todas: assistam, comentem e participem, afinal o Rugby é um esporte de apoio. Com trabalho e conhecimento, elevaremos juntos o valor e a força do rugby no meio esportivo.