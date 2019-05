Uma baita novidade está chegando. Em outubro, no dia 29 (terça-feira após as semifinais e antes da final da Copa do Mundo), a O2 Arena, principal ginásio de Londres, receberá um evento inédito sancionado pelo World Rugby: é o Rugby X.

Trata-se do teste de uma nova modalidade indoor para o rugby, com o intuito de promover a modalidades em arenas cobertas. O Rugby X foi desenvolvido com o apoio de Ben Ryan, técnico campeão olímpico com Fiji, e se assemelha ao sevens. O jogo terá 10 minutos (2 tempos de 5), com 2 equipes de 5 jogadores, que jogam em uma quadra de grama sintética.

Para o evento inaugural, disputado no período de pré temporada para a Série Mundial de Sevens, já há 4 seleções de peso confirmadas: Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos e Argentina entre os homens. As seleções inglesa, estadunidense e irlandesa femininas também estão confirmadas. Mais equipes ainda serão confirmadas.