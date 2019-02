Segundo reportagem que circulou na imprensa inglesa, o World Rugby acaba de aprovar uma nova iniciativa que pode render frutos ao rugby: o rugby indoor, para ser jogado em espaços pequenos e fechados. A nova modalidade foi batizada de Rugby X e será jogada em gramado sintético, com dimensões reduzidas (ainda não especificado). Serão 5 jogadores de cada lado, com jogos de 10 minutos, sem intervalo. As regras serão as mesmas do rugby, mas com algumas adaptações a serem ainda esclarecidas. O scrum deverá ser uma alteração importante, não tendo disputas.

O desenvolvimento do novo jogo vem sendo encabeçado por Ben Ryan, treinador da seleção fijiana campeã olímpica de 2016 e vem sendo trabalhado como uma nova fonte de espetáculo.

O primeiro torneio deverá ocorrer em outubro de 2020 em Londres, na O2 Arena, e a expectativa é que seja criado um circuito envolvendo sobretudo atletas do sevens.

- Continua depois da publicidade -

Não confundir com XRugby

O Rugby X não deve ser confundido com o XRugby, modalidade aprovada pelo World Rugby recentemente que já está incluída nas Leis do Rugby. O XRugby é uma modalidade adaptada disputada em metade de um gramado convencional por 7 jogadores de cada lado, desenhada para introduzir novos praticantes ao rugby e manter praticantes ativos, em um jogo que demande menos fisicamente dos jogadores.