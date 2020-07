Tempo de leitura: 2 minutos

Parecia só uma possibilidade remota, mas a federação de rugby da Rússia confirmou hoje oficialmente que seu conselho aprovou a candidatura oficial do país a sede da Copa do Mundo de 2027, concorrendo contra a Austrália.

Em entrevista ao RugbyPass, a federação recebeu o apoio do presidente Vladimir Putin e do Primeiro Ministro russo Dmitry Chernyshenko, que encaminhou ao Ministério do Esporte local a missão de criar o comitê da candidatura. O World Rugby postergou para fevereiro de 2021 o processo oficial de avaliação das candidaturas, com a votação para a sede marcada para maio de 2021.

The Supreme Council of the Rugby Union of Russia has created a Committee to prepare an application to host the 2027 @rugbyworldcup in Russia

The start of the bidding campaign officially begins in February 2021 and a decision will be made by @WorldRugby in May 2022

