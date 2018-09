O fim de semana foi muito sevens. Em Jacarta, na Indonésia, rolaram as disputas do sevens dos Jogos Asiáticos, enquanto Kazan, na Rússia, foi o palco de encerramento da temporada 2018 do Grand Prix Feminino, o Circuito Europeu Feminino de Sevens. Hong Kong entre os homens e Japão entre as mulheres na Ásia e as russas na Europa soltaram o grito de campeões.

Rússia campeã europeia feminina

Kazan, na Rússia, recebeu a segunda e última etapa do Grand Prix Europeu 2018, mais de 2 meses depois da primeira etapa, que havia rolado na França. Novamente, Rússia e França brigaram pelo título ponto a ponto literalmente. As francesas, com um time de desenvolvimento, provaram a qualidade de seu rugby feminino atual e deixaram o título geral escapar no detalhe. A Rússia, vice na primeira etapa, caminhou junto com a França até a grande final e venceu a decisão por largos 34 x 05, que garantiram, no saldo dos confrontos diretos, o título da temporada. 5º título russo na história da competição, sendo o 3º consecutivo, ficando atrás apenas da Inglaterra na história do Grand Prix.

Enquanto russas e francesas brigavam pela taça, outras seleções jogavam de olho em vaga no Hong Kong Sevens, a 2ª divisão mundial. E as 3 vagas europeias no torneio de 2019 ficaram com Escócia, Bélgica e Polônia (a sensação do torneio, 4ª colocada em Kazan), deixando as tradicionais Gales e Itália de fora. Alemanha e Portugal foram rebaixadas à 2ª divisão europeia de 2019.

Etapa de Kazan, Rússia

Grupo A: 1 França, 2 Bélgica, 3 Espanha, 4 Alemanha;

Grupo B: 1 Rússia, 2 Escócia, 3 Gales, 4 Portugal;

Grupo C: 1 Polônia, 2 Irlanda, 3 Itália, 4 Inglaterra;

Quartas de final: França 31 x 00 Espanha, Rússia 37 x 00 Itália, Polônia 22 x 12 Bélgica, Escócia 17 x 15 Irlanda;

Semifinais: França 24 x 22 Escócia, Rússia 39 x 00 Polônia;

Final: Rússia 34 x 05 França;

Classificação da etapa: 1 Rússia, 2 França, 3 Escócia, 4 Polônia, 5 Irlanda, 6 Itália, 7 Bélgica, 8 Espanha, 9 Gales, 10 Inglaterra, 11 Alemanha, 12 Portugal;

Classificação final da temporada: 1 Rússia (campeã), 2 França, 3 Irlanda, 4 Escócia (Hong Kong 7s), 5 Bélgica (Hong Kong 7s), 6 Inglaterra, 7 Polônia (Hong Kong 7s), 8 Gales, 9 Itália, 10 Espanha, 11 Alemanha (rebaixada), 12 Portugal (rebaixado);

Hong Kong e Japão no topo do pódio dos Jogos Asiáticos

Em Jacarta, na Indonésia, foram realizados ao longo das duas últimas semanas os Jogos Asiáticos, a Olimpíada da Ásia, e o rugby sevens esteve presente com força.

Entre os homens, Hong Kong conquistou seu título mais expressivo derrotando na grande final o Japão para comemorar sua primeira medalha de ouro na história do rugby sevens dos Jogos Asiáticos, quebrando a hegemonia japonesa (já que o Japão fora campeão das últimas 3 edições, ficando com o ouro em 2006, 2010 e 2014). O bronze ficou com a Coreia do Sul, que superou o Sri Lanka na decisão. Destaque ainda para o Japão quebrando recorde asiático do sevens ao fazer 92 x 00 contra a Indonésia.

Entre as mulheres, o ouro foi do Japão pela primeira vez na história, superando a China (ouro em 2014) em final de tirar o fôlego. O bronze ficou com o Cazaquistão (ouro em 2010), que passou pela Tailândia no último jogo.

Masculino

Grupo A: 1 Hong Kong, 2 China, 3 Tailândia, 4 Paquistão;

Grupo B: 1 Japão, 2 Malásia, 3 Taiwan, 4 Indonésia;

Grupo C: 1 Coreia do Sul, 2 Sri Lanka, 3 Afeganistão, 4 Emirados Árabes Unidos;

Quartas de final: Japão 43 x 00 Taiwan, Sri Lanka 17 x 12 China, Coreia do Sul 40 x 05 Malásia, Hong Kong 52 x 00 Tailândia;

Semifinais: Japão 12 x 10 Sri Lanka, Hong Kong 19 x 07 Coreia do Sul;

Bronze: Coreia do Sul 36 x 13 Sri Lanka;

Ouro: Hong Kong 14 x 00 Japão;

Classificação final: 1 Hong Kong (Ouro), 2 Japão (Prata), 3 Coreia do Sul (Bronze), 4 Sri Lanka, 5 Malásia, 6 China, 7 Taiwan, 8 Tailândia, 9 Afeganistão, 10 Paquistão, 11 Indonésia, 12 Emirados Árabes Unidos;

Feminino

Grupo A: 1 China, 2 Hong Kong, 3 Singapura, 4 Coreia do Sul;

Grupo B: 1 Japão, 2 Cazaquistão, 3 Tailândia, 4 Indonésia;

Quartas de final: China 43 x 07 Indonésia, Hong Kong 05 x 17 Tailândia, Singapura 00 x 34 Cazaquistão, Coreia do Sul 07 x 35 Japão;

Semifinais: China 29 x 05 Tailândia, Japão 26 x 12 Cazaquistão;

Bronze: Cazaquistão 29 x 07 Tailândia;

Ouro: Japão 07 x 05 China;

Classificação final: 1 Japão (Ouro), 2 China (Prata), 3 Cazaquistão (Bronze), 4 Tailândia, 5 Hong Kong, 6 Singapura, 7 Coreia do Sul, 8 Indonésia;