No próximo sábado, 30/11, acontece a sétima edição do Sanca Sevens, o torneio de sevens do São Carlos. A novidade dessa edição é que a organização do torneio é partilhada com o Garra Rugby, equipe feminina de São Carlos.

O torneio contará com disputas masculina, feminina e veteranos. No masculino, oito equipes disputam o título, sendo que as últimas quatro são estreantes: São Carlos, Paraba7s, UFSCar, Locomotiva, Fogosos, UFABC, Guarulhos e Rio Preto. No feminino, quatro equipes buscarão o troféu – e apenas o Garra não é novato no torneio: Garra, UFABC, Guarulhos e Hydra. No veterano, o Hipopótamos MMXV enfrenta o Ribeirão Preto, mais uma equipe que faz sua estreia na competição.

“Será um dia de muito rugby e com equipes de todo o estado! Esperamos que todos tenham bons momentos e se divirtam bastante, bem no espírito do rugby olímpico”, comentou Leonardo Carniato, um dos organizadores do torneio.

O torneio acontece no Campo de Água Vermelha, das 8h30 às 18h, e tem entrada gratuita.