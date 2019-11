O fim de semana é de pausa na Heineken Champions Cup europeia, mas os canais ESPN seguem com rugby na TV. Os Barbarians fecharão a série de amistosos de 2019 encarando o País de Gales, no jogo que será de fato a despedida do técnico Warren Gatland do comando da seleção galesa. Enquanto isso, a Premiership inglesa retorna ao Watch ESPN.

Porém, a grande novidade estará no BandSports, que exibirá ineditamente as finais da Copa Bullguer, torneio pioneiro em organização do rugby universitário paulista. A competição ainda será inteiramente exibida ao vivo pela TV NSports.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 29 de novembro

16h30 – Gallagher Premiership – Bath x Saracens – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 30 de novembro

08h00 às 19h00 – Copa Bullguer – TV NSports AO VIVO

11h40 – Amistoso – Gales x Barbarians – ESPN2 AO VIVO

12h00 – Gallagher Premiership – Northampton Saints x Leicester Tigers – Watch ESPN AO VIVO

17h30 – Amistoso – Gales x Barbarians – ESPN Extra VT

19h00 – Copa Bullguer – Finais – BandSports VT

Domingo, dia 1º de dezembro

12h00 – Gallagher Premiership – Harlequins x Gloucester – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde Inédito

19h00 – Amistoso – Gales x Barbarians – ESPN Extra VT

23h15 – Amistoso – Gales x Barbarians – ESPN2 VT