Tempo de leitura: 5 minutos

Com transmissão ao vivo do Watch ESPN no sábado, 06h05, Brumbies e Reds vão fazer a Austrália parar com a grande final do Super Rugby AU, a competição entre os cinco super time australianos. O jogo será em Canberra, capital da Austrália e casa dos Brumbies, time de melhor campanha até o momento.

Porém, apesar da temporada superior até o momento, o Brumbies não teve superioridade clara nos confronto diretos com o Reds neste ano. Em três partidas entre os dois times em 2020, os Brumbies venceram as duas primeiras por apenas 27 x 24 e 22 x 20, enquanto o último duelo terminou com vitória dos Reds por 26 x 07 – mas, os dois jogavam com a classificação já definida. O que pesa realmente contra os Reds é seu jejum de vitória em Canberra, que se estende desde 2014.

Quem será campeão na Austrália do Super Rugby AU🇦🇺? Brumbies ou Reds? Jogo sábado 06h no Watch ESPN @ESPNBrasil — Portal do Rugby (@portaldorugby) September 17, 2020



O técnico dos Brumbies, Dan McKellar, celebrou a notícia da volta do jovem abertura Lolesio, que fará dupla com o scrum-half Joe Powell, que deixa o veterano Nic White no banco. O duelo com a dupla do Reds, McDermott e James O’Connor promete, com o veterano camisa 10 despontando como um dos grandes nomes do momento na Austrália. Com nomes como Daugunu, artilheiro na ponta, e Petaia no centro, a linha dos Reds impressiona e pode ser fator decisivo na partida de sábado a favor do time do técnico neozelandês Brad Thorn.

- Continua depois da publicidade -

Contudo, com nomes como Sio, Fainga’a e Alaalatoa na primeira linha e Pete Samu na terceira linha, o pack dos Brumbies é destaque e vem causando terror na Austrália com seu maul avassalador. Os Reds, por outro lado, têm um time extremamente jovem, com média de idade inferior a 24 anos, e o pack é especialmente jovem, mas conta com nomes ascendentes, como o poderoso primeira linha Taniela Tupou, o inspirador segunda linha Salakaia Loto e o fenomenal oitavo Harry Wilson.



*Horário de Brasília

Dia 19/09 às 06h00 – Brumbies x Reds, em Canberra – WATCH ESPN AO VIVO

Árbitro: Angus Gardner