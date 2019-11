Sábado é dia de final! Conheceremos o grande campeão do rugby brasileiro masculino deste ano, com São José e Poli fazendo uma final inédita. A decisão do Super 13 será no CT Ange Guimera, em São José dos Campos, com transmissão ao vivo pelo Facebook do São José e narração da equipe da WR4 Esportes.

Será a primeira final do Campeonato Brasileiro envolvendo dois clubes paulistas (isto é, sem times do Sul) desde 2013, quando duelaram SPAC e Pasteur. De um lado, a Poli, atual campeã nacional e em busca de seu segundo título. Já o São José não ergue a taça desde 2015, mas é o clube com mais títulos brasileiros no século XXI (com 9 conquistas entre 2002 e 2015, sendo o segundo maior campeão).

Os Tupis que foram a campo contra os Barbarians estarão todos disponíveis, o que aumentará o nível do jogo. O São José conta com quatro nomes importantíssimos da linha da seleção brasileira: os irmãos Duque e os irmãos Sancery. Já a Poli tem Abud e Gelado no pack, garantindo muita força no contato físico. Mas os dois lados tem nomes de destaque nas outras posições, como Monstro no pack joseense e Zé e Maranhão sempre brilhantes na linha politécnica.

Neste ano, o São José vive momento superior, tendo sido vice campeão paulista (perdendo em casa para o Pasteur, algo que certamente passará pela cabeça dos joseenses na preparação para nova final) e feito a melhor campanha da primeira fase do Super 13. A Poli, por sua vez, foi semifinalista estadual e teve a segunda campanha do Super 13. Nos dois duelos entre os dois times neste ano, o São José venceu em São Paulo por 17 x 14 no Paulista e perdeu em casa no Super 13 por 26 x 25 – resultado que anima a Poli.

Duda Padilha, treinador do São José, comentou sobre a preparação joseense: “O time depois de 4 anos do último título volta a uma final do Brasileiro, o que é reflexo de muito trabalho deste grupo, plantel de 45 atletas que acreditaram no início de 2018 na proposta apresentada e vem jogo a jogo tratando as partidas como uma final única e exclusiva. Na fase de grupos perdemos para a Poli no último minuto e, então, foi feita uma análise destes momentos de revés e analisado os detalhes que fizeram a diferença no placar final. Trabalhamos o grupo para esta final, sobre objetivos únicos; analisar, focar e executar. Dar a devida atenção aos detalhes e a importância a cada estágio que a partida se desenrola. Trabalhamos muito sobre como construir o placar e como fechar o jogo”.

O comandante, que foi campeão brasileiro como atleta pelo São José, ainda analisou o oponente, revelando grande expectativa pelo confronto que promete muito. “A Poli é uma equipe muito madura e que sabe ganhar jogo difícil, sabem fechar a partida, têm uma proposta de jogo estável e que tende a oscilar muito pouco o seu ritmo e padrão da partida. Isso torna uma equipe muito estável e de poucos altos e baixos, com isso se torna uma equipe muito forte, pois tem uma fortaleza mental muito boa. Jogadores que podem tirar sempre uma carta da manga, então o São José deve ir para esta partida com os níveis de atenção elevados e esperando sempre algo a mais do adversário. Uma equipe que merece muito nosso respeito, são os atuais campeões nacionais e tem um plantel muito forte. O rugby brasileiro vai ganhar muito com esta partida, mais uma página do rugby brasileiro será escrito e muitas gerações irão falar desta final de 2019 no futuro, que honra poder fazer parte desta página nacional”.

O treinador da Poli, Maurício Carli, também comentou sobre a preparação de sua equipe. “Reta final, mantivemos os treinamentos e estamos com os últimos ajustes para a final, pensando em como joga a São José”.

A confiança é forte do lado do time atual campeão. “A expectativa é a melhor possível, lógico. Chegamos na final de novo e queremos ganhar. No entanto, acho que eles são favoritos, por terem feito a melhor campanha e por jogarem em casa. Vamos lá pra incomodar e sair com o resultado”.

Quem será o campeão brasileiro masculino? A final do #Super13 é nesse sábado, @saojoserugby e @Polirugby — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 21, 2019

Dia 23/11/2019 às 15h00 – São José x Poli – Facebook São José AO VIVO

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Assistentes: Renato Scalercio e Natasha Olsen

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP



Campeões

Ano Campeão 1964 SPAC 1965 SPAC 1966 SPAC 1967 SPAC 1968 SPAC 1969 SPAC 1970 São Paulo Barbarians 1971 São Paulo Barbarians 1972 FUPE 1973 Medicina 1974 SPAC 1975 SPAC 1976* SPAC Niterói 1977 SPAC 1978 SPAC 1979 Niterói 1980 Alphaville 1981 Medicina 1982 Alphaville 1983* Niterói Alphaville 1984 Niterói 1985 Alphaville 1986 Niterói 1987 Alphaville 1988 Bandeirantes 1989 Alphaville 1990 Niterói 1991 Alphaville 1992 Alphaville 1993 Rio Branco 1994 Pasteur 1995 Bandeirantes 1996 Desterro 1997 Rio Branco 1998 Rio Branco 1999 SPAC 2000 Desterro 2001 Bandeirantes 2002 São José 2003 São José 2004 São José 2005 Desterro 2006 Rio Branco 2007 São José 2008 São José 2009 Bandeirantes 2010 São José 2011 São José 2012 São José 2013 SPAC 2014 Curitiba 2015 São José 2016 Curitiba 2017 Jacareí 2018 Poli 2019 - Ranking de campeões Cidade/Estado Títulos SPAC São Paulo (SP) 13 São José São José dos Campos (SP) 9 Alphaville Barueri (SP) 8 Niterói Niterói (RJ) 6 Bandeirantes São Paulo (SP) 4 Rio Branco São Paulo (SP) 4 Desterro Florianópolis (SC) 3 Curitiba Curitiba (PR) 2 Medicina São Paulo (SP) 2 São Paulo Barbarians São Paulo (SP) 2 Jacareí Jacareí (SP) 1 Pasteur São Paulo (SP) 1 Poli São Paulo (SP) 1 FUPE São Paulo (SP) 1

Itálico = equipe inativa/extinta

*Títulos divididos