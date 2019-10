As quartas de final do Campeonato Brasileiro chegaram! Nesse sábado, 4 jogaços definem os semifinais. De um lado, São José e Serra Gaúcha, Curitiba e Pasteur. Os vencedores se enfrentarão na primeira semi. Do outro lado, Farrapos e Jacareí, Poli e Desterro, para definirem a outra semi. Quem avança?

Lado vermelho e azul

Um dos lados da chave tem os três gigantes rubroazuis do país. O único intruso nas cores é o Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, que pela primeira vez em sua história está entre os 8 melhores do Brasil. Mas os caxienses não terão vida nada fácil, visitando o São José, dono da melhor campanha da primeira fase. Amplo favoritismo joseense.

- Continua depois da publicidade -

Do outro lado, Curitiba e Pasteur farão um jogo de arrepiar no Paraná. Os Touros avançaram com a segunda melhor campanha no Sul e os Galos com a terceira campanha entre os paulistas, mas são os atuais campeões estaduais. Equipes de estilos distintos de jogo, mas com experiência em suas fileiras. O último embate já tem um tempo: foi em 2017, com o Pasteur vencendo em casa por 26 x 24, em São Paulo. Em Curitiba, o último encontro foi em 2016, com ano de título nacional dos paranaenses, com que venceram o Pasteur em casa na primeira fase por 10 x 00. A última vitória dos Galos em Curitiba foi em 2015, 12 x 10. Para 2019, apesar do mando de jogo do CRC, o PAC conta com um elenco com mais Tupis e, a princípio, pode se beneficiar disso. Dois grandes treinadores de cada lado ainda, com o ex Teros Carlitos Baldassari do lado curitibano e Fernando Portugal, dos Tupis, do lado paulista. É promessa de outro grande jogo pela frente.

Lado dos últimos campeões

Do outro lado do chaveamento estão Poli e Jacareí, os dois últimos campeões do Campeonato Brasileiro, e o Farrapos, vice campeão das duas últimas edições, além do Desterro.

Recheada de Tupis e dona da segunda melhor campanha entre os paulistas, a Poli é ampla favorita diante do Desterro, que viajará de Florianópolis a São Paulo com o peso de uma campanha discreta até o momento. O último encontro, no entanto, foi feliz ao Desterro, que derrotou a Poli em 2017 por 39 x 35.

Já Farrapos e Jacareí duelarão no Rio Grande do Sul, em partida que promete demais entre dois times de jogo vibrante – e com certeza de pressão da torcida alviverde. O Farrapos está invicto e raramente perde como mandante. A última derrota do Farrapos em Bento Gonçalves foi na final do Campeonato Brasileiro de 2018, contra a Poli. No papel, o Farrapos tem a vantagem, mas o Jacareí é muito forte, tendo ficado em quarto lugar da chave paulista apenas por detalhes, dada a força do grupo.

O confronto tem história, com o Jacareí tendo sido campeão brasileiro de 2017 em uma final justamente contra o Farrapos, em Blumenal, naquela que foi uma das partidas mais emocionantes da história do rugby brasileiro, decidida no apagar das luzes em 18 x 15. No entanto, o último embate entre os dois, na semifinal de 2018, teve vitória gaúcha por emocionantes 18 x 17. Os Jacarés jamais na história venceram no Estádio da Montanha, o que é um peso grande para tirarem das costas nesse sábado.

Super 13 – Campeonato Brasileiro – Quartas de final

Sábado, dia 26 de outubro

15h00 – São José (SP) x Serra Gaúcha (RS)

Árbitro: Braz Magaldi

Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP

15h00 – Farrapos (RS) x Jacareí (SP)

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

15h00 – Curitiba (PR) x Pasteur (SP)

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

15h30 – Poli (SP) x Desterro (SC) – Web Rádio WR4 Esportes AO VIVO

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP