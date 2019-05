A TV, o computador, o tablet e o celular vão ferver nesse fim de semana! E o grande destaque estará na tela da ESPN ao vivo no sábado. É a grande final da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia, que terá o choque entre duas potências recheadas de grandes craques: Leinster, da Irlanda, contra Saracens, da Inglaterra.

Mas a ESPN tem mais atrações ainda no Watch. Na sexta, você assiste à final da segunda copa europeia, a Challenge Cup, com o confronto entre franceses, Clermont e La Rochelle. E é lógico que tem ainda rodada cheia do Super Rugby por lá.

Os Tupis também são atração com a abertura do Campeonato Sul-Americano. O Brasil visita o Paraguai e a TigoSports paraguaia exibe o jogo ao vivo em seu YouTube. Ainda não foi confirmado se a partida estará na TV brasileira, mas atualizaremos se houver confirmação.

As Yaras também entrarão em campo, com a etapa do Canadá da Série Mundial de Sevens Feminina sendo transmitida pela página oficial do circuito. No sábado, às 15h28 tem Brasil e Canadá. Depois, 17h50, tem Brasil e Austrália e, às 20h34, Brasil contra Irlanda.

- Continua depois da publicidade -

Por fim, não se esqueça que o Campeonato Paulista é super atração na TV NSports, com o Clássico Caipira entre São José e Jacareí sendo o grande destaque do sábado. Ponha TUDO na agenda!

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 10 de maio

04h30 – Super Rugby – Blues x Hurricanes – Watch ESPN AO VIVO

06h40 – Super Rugby – Rebels x Reds – Watch ESPN AO VIVO

14h05 – Super Rugby – Bulls x Crusaders – Watch ESPN AO VIVO

15h45 – Challenge Cup – FINAL: Clermont x La Rochelle – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 11 de maio

02h10 – Super Rugby – Highlanders x Jaguares – Watch ESPN AO VIVO

04h30 – Super Rugby – Chiefs x Sharks – Watch ESPN AO VIVO

04h30 – Super Rugby – Lions x Waratahs – Watch ESPN AO VIVO

12h50 – Heineken Champions Cup – FINAL: Leinster x Saracens – ESPN AO VIVO

14h20 a 22h00 – Série Mundial de Sevens Feminina – Etapa do Canadá – World Rugby TV AO VIVO

16h30 – Campeonato Sul-Americano – Brasil x Paraguai – Tigo Sports AO VIVO

17h00 – Campeonato Paulista – São José x Jacareí – TV NSports AO VIVO

17h00 – Heineken Champions Cup – FINAL: Leinster x Saracens – ESPN Extra VT

23h30 – Heineken Champions Cup – FINAL: Leinster x Saracens – ESPN Extra VT

Domingo, dia 12 de maio

03h00 – Super Rugby – Brumbies x Sunwolves – Watch ESPN AO VIVO

08h30 – Heineken Champions Cup – FINAL: Leinster x Saracens – ESPN2 VT

13h15 a 20h40 – Série Mundial de Sevens Feminina – Etapa do Canadá – World Rugby TV AO VIVO

18h00 – Heineken Champions Cup – FINAL: Leinster x Saracens – ESPN Extra VT

Paulista A

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 25 5 5 0 0 5 0 358 16 342 São José São José dos Campos 20 4 4 0 0 4 0 326 39 287 Pasteur São Paulo 17 5 3 0 2 4 1 266 82 184 Jacareí Jacareí 15 4 3 0 1 3 0 217 57 160 Tornados Indaiatuba 5 4 1 0 3 1 0 102 173 -71 Band Saracens São Paulo 5 4 1 0 3 1 0 30 332 -302 SPAC São Paulo 5 5 1 0 4 1 0 60 252 -192 Templários São Bernardo do Campo 0 5 0 0 5 0 0 23 428 -405

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Super Rugby

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 11 42 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 10 28 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 10 24 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 11 36 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 11 28 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 10 27 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 11 25 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 11 24 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 11 24 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 10 22 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 10 22 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 10 21 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 10 21 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 11 19 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 11 12

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Série Mundial de Sevens Feminina

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Nova Zelândia 60 20 20 20 EUA 48 18 14 16 Canadá 46 16 18 12 Austrália 46 12 16 18 França 32 14 8 10 Irlanda 30 10 6 14 Rússia 28 8 12 8 Inglaterra 19 6 10 3 Espanha 13 4 3 6 Fiji 9 3 2 4 China 8 2 4 2

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



1º a 4º lugares = Classificação aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020;

11º lugar =Rebaixamento

Obs: tabela com somente as equipes fixas