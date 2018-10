Nova Zelândia e Austrália vão se enfrentar mais uma vez neste ano! Nesse sábado, dia 27, campeão e vice campeão mundial de 2015 duelarão no palco da final da Copa do Mundo de 2019, Yokohama, na Grande Tóquio, Japão, escolhida para sediar este que será o terceiro jogo da Bledisloe Cup 2018. A partida não terá transmissão para o Brasil.

A Bledisloe Cup é a série de 3 partidas anuais entre All Blacks e Wallabies, com as 2 primeiras tendo sido válidas também pelo Rugby Championship. A Nova Zelândia já é a campeã mais uma vez após vencer os dois primeiros encontros em agosto, por 38 x 13 e 40 x 12. Mas o terceiro duelo colocará em disputa pontos preciosos no Ranking: uma derrota dos All Blacks por mais de 15 pontos de diferença derrubaria a Nova Zelândia – líder hoje do Ranking – para o segundo lugar – perdendo posição para a Irlanda – ao passo que a Austrália subiria para o 4º lugar geral – deixando o incômodo 7º posto atual. Uma vitória dos Wallabies por até 15 pontos elevaria os australianos ao 5º lugar, mas não mudaria a posição dos neozelandeses. Já uma vitória dos All Blacks por qualquer placar não mexeria no Ranking.

Para a partida, Steve Hansen, treinador dos All Blacks, terá a volta de Sonny Bill Williams, jogando com a camisa 12 o lado de Ryan Crotty, em nova dupla de centros. Ben Smith foi novamente deslocado para a ponta, com Damian McKenzie sendo escolhido para fullback. Já TJ Perenara parece mesmo ter ganho a camisa 9 que era de Aaron Smith. Já entre os forwards, Ardie Savea seguirá como asa e fará dupla com Liam Squire, de volta ao XV, ao passo que Scott Barrett segue na segunda linha, apesar do retorno ao banco de Retallick.

Michael Cheika, técnico da Austrália, efetuou 4 trocas no XV titular. Coleman se lesionou e em seu lugar na segunda linha estará Rob Simmons. Mas as mais importantes mudanças foram na linha, com Cheika apostando em Israel Folau como segundo centro, colocando Dane Haylett-Petty de fullback para a entrada de Sefa Naivalu na ponta, como oposto de Marika Koroibete. Bernard Foley será o abertura, com Kurtley Beale indo para primeiro centro. Tal formação será bastante interessante, com o embate dos centros sendo fator importante da partida.

Os Wallabies estão de olho na batalha das terceiras linhas, com o trio Pocock, Hooper e Hanigan tentando anular Read, Squire e Savea, em setor que os aussies poderão levar a melhor. Porém, a capacidade de definição neozelandesa com a bola em mãos segue como grande desafio para os australianos, que não resistiram à eficiência de Beauden Barrett & cia nos jogos passados. Os Wallabies evitaram a lanterna do Championship com um jogo de altos e baixos diante da Argentina e as debilidades defensivas dos australianos não serão perdoadas pelos All Blacks.

Sábado, dia 27 de outubro

*Horário de Brasília



03h00 – Nova Zelândia x Austrália, em Yokohama

Árbitro: Romain Poite (França)

Histórico: 163 jogos, 113 vitórias da Nova Zelândia, 43 vitórias da Austrália e 7 empates. Último jogo: Nova Zelândia 40 x 12 Austrália, em 2018 (The Rugby Championship);

Nova Zelândia: 15 Damian McKenzie, 14 Ben Smith, 13 Ryan Crotty, 12 Sonny Bill Williams, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Kieran Read (c), 7 Ardie Savea, 6 Liam Squire, 5 Scott Barrett, 4 Samuel Whitelock, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Nepo Laulala, 19 Brodie Retallick, 20 Matt Todd, 21 Aaron Smith, 22 Richie Mo’unga, 23 Anton Lienert-Brown;

Austrália: 15 Dane Haylett-Petty, 14 Sefa Naivalu, 13 Israel Folau, 12 Kurtley Beale, 11 Marika Koroibete, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 David Pocock, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Rob Simmons, 4 Izack Rodda, 3 Allan Alaalatoa, 2 Folau Faingaa, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Tolu Latu, 17 Sekope Kepu, 18 Taniela Tupou, 19 Rory Arnold, 20 Jack Dempsey, 21 Pete Samu, 22 Nick Phipps, 23 Samu Kerevi, 24 Tom Banks;