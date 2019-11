Acabou a Copa do Mundo faz pouco tempo e os grandes jogadores que atuam na Europa já estarão em campo nesse fim de semana – feriado no Brasil – para o início da Heineken Champions Cup 2019-20, a Copa Europeia, que reúne os melhores clubes da Premiership inglesa, Top 14 francês e PRO14 (Irlanda, Gales, Escócia e Itália). E com transmissão dos canais ESPN!

Os últimos anos da competição foram dominados por Saracens, da Inglaterra (atual campeão), e Leinster, da Irlanda, com alguns gigantes franceses (Clermont, Racing, Toulouse) brigando seriamente pelo título. E agora: as perspectivas são as mesmas?

Qual o formato?

A competição conta com 20 times, separados em 5 grupos com 4 times cada. Os campeões de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados do geral avançarão às quartas de final.

Os 4 melhores da 1ª fase terão o mando de jogo nas quartas, com os duelos do mata-mata sempre em jogos únicos. A grande final será no dia 23 de maio, em Marselha, na França.

Grupo 1

Apesar da campanha ruim na Copa do Mundo, o Leinster, base da seleção da Irlanda, é a grande força do Grupo 1 e faz campanha sólida neste início de PRO14, credenciando-se, como sempre, entre os favoritos. A estreia será contra os italianos ascendentes do Benetton Treviso, que ainda não chegaram no nível de pensarem em classificação às quartas da Champions Cup, mas podem aprontar surpresas.

Correndo por fora, Lyon – atual líder surpreendente do Top 14 francês e em franca ascensão – e o Northampton Saints – semifinalista da última Premiership inglesa – têm força para pensarem nas quartas.

Grupo 2

O Grupo 2 é dos mais equilibrados mas tem como leve favorito uma equipe de pouca história na competição: o Exeter Chiefs, atual vice campeão inglês. Os Chiefs têm força e querem agora transpor a boa forma da Premiership para a Champions Cup, caindo em um grupo que lhes permite sonhar. Na estreia, Exeter visitará um dos oponentes mais fortes, os franceses do La Rochelle, que também sonham alto com classificação, pois são igualmente um dos times que mais cresceram nos últimos anos no Top 14.

O outro embate da 1ª rodada é de dois times ambiciosos: Glasgow Warriors, com metade da seleção da Escócia, e Sale Sharks (da Inglaterra), recheado de Springboks – entre eles Faf de Klerk. Olho nos dois clubes, pois ambos pensam alto.

Grupo 3

O Clermont, eterno vice europeu (com 3 vices e ainda nenhum título) é o amplo favorito para o Grupo 3. Vice campeões do Top 14, os Jaunards têm foco em obterem o título europeu e partem para a competição entre os favoritos. Na estreia, enfrentarão os Harlequins, que não começaram bem a Premiership, mas têm esperanças de boa campanha quando retornarem seus atletas de Mundial.

Os outros dois times do grupo são o Bath, que não faz boa Premiership inglesa e preocupa seu torcedor, e o Ulster, da Irlanda, agora sem a liderança de Rory Best e sem muitas ambições neste momento de transição.

Grupo 4

O Grupo 4 é o grupo da morte, com o atual campeão Saracens, da Inglaterra, o Munster, da Irlanda, um dos líderes do PRO14, e o Racing, time milionário da França, mas que vive turbulências no momento.

O Racing começou mal o Top 14 e busca recuperação em um jogaço em casa contra os Saracens, base da seleção inglesa e, no papel, favoritos do grupo, mas que vivem um inferno após perderem 35 pontos na Premiership por quebrarem o teto salarial da liga. Com isso, o Saracens já avisou que seu foco será no campeonato nacional e, por isso, deixa dúvidas sobre suas ambições na Champions Cup – o que é bom para o Racing, que precisa desesperadamente de um bom resultado para recuperar um bom ambiente.

Do outro lado, o Munster visita os galeses do Ospreys, que são uma perigosa quarta força do grupo.

Grupo 5

Por fim, o Toulouse, atual campeão francês e vice campeão europeu, é o grande favorito do Grupo 5, recheado dos melhores valores da seleção francesa, com um time jovem e promissor. Na 1ª rodada, o Toulouse visitará o Gloucester, da Inglaterra, que fez boa campanha na Premiership do ano passado e é um clube que vai brigar por vaga nas quartas de final, tendo bons talentos.

O Gloucester deve brigar com o Montpellier pela condição de segunda força da chave. O Montpellier é um dos milionários do rugby francês, recheado de sul-africanos, mas que não vive bom momento e se classificou no limite. Na abertura, o Montpellier encarará o azarão do grupo, o Connacht, da Irlanda.

Challenge Cup também vai começar

Enquanto isso, a Challenge Cup, a 2ª copa europeia, também começa e com alguns gigantes envolvidos. No Grupo 1, o Castres (França) é o destaque, enquanto no Grupo 2 olhos para Scarlets (Gales) e o milionário Toulon (França). Já no Grupo 3 a briga promete muito entre Edinburgh (Escócia), Wasps (Inglaterra) e Bordeaux (França), com leve favoritismo de momento para os franceses, ao passo que no Grupo 4 o Bristol Bears (Inglaterra) é destaque, por liderar a Premiership, mas o peso da camisa está do lado do Stade Français (que vive caótico último lugar no Top 14). Já no Grupo 5 tem duelos bons pela frente entre Leicester Tigers (Inglaterra), Cardiff Blues (Gales) e Pau (França).

O formato de disputas é o mesmo da Champions Cup.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 15 de novembro

16h45 – Gloucester x Toulouse, em Gloucester

Sábado, dia 16 de novembro

10h00 – Bath x Ulster, em Bath

10h00 – Glasgow Warriors x Sale Sharks, em Glasgow

12h15 – La Rochelle x Exeter Chiefs, em La Rochelle

12h15 – Leinster x Benetton Treviso, em Dublin

14h30 – Clermont x Harlequins, em Clermont-Ferrand – ESPN2 AO VIVO

14h30 – Ospreys x Munster, em Swansea

Domingo, dia 17 de novembro

10h00 – Connacht x Montpellier, em Galway

10h00 – Northampton Saints x Lyon, em Northampton

12h15 – Racing x Saracens, em Paris – ESPN2 AO VIVO

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Benetton Treviso Itália Treviso 0 Leinster Irlanda Dublin 0 Lyon França Lyon 0 Northampton Saints Inglaterra Northampton 0 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 0 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 0 La Rochelle França La Rochelle 0 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 0 Grupo 3 Bath Inglaterra Bath 0 Clermont França Clermont-Ferrand 0 Harlequins Inglaterra Londres 0 Ulster Irlanda Belfast 0 Grupo 4 Munster Irlanda Limerick 0 Ospreys Gales Swansea 0 Saracens Inglaterra Londres 0 Racing França Paris 0 Grupo 5 Connacht Irlanda Galway 0 Gloucester Inglaterra Gloucester 0 Montpellier França Montpellier 0 Toulouse França Toulouse 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 15 de novembro

13h00 – Enisei x Worcester Warriors, em Krasnodar

16h00 – Agen x Edinburgh, em Agen

16h45 – Stade Français x Brive, em Paris

16h45 – Bayonne x Toulon, em Bayonne

Sábado, dia 16 de novembro

10h30 – Calvisano x Cardiff Blues, em Calvisano

12h00 – Dragons x Castres, em Newport

12h00 – Leicester Tigers x Pau, em Leicester

12h00 – Bristol Bears x Zebre, em Bristol

16h45 – Scarlets x London Irish, em Llanelli

17h00 – Bordeaux x Wasps, em Bordeaux

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Castres França Castres 0 Dragons Gales Newport 0 Enisei Rússia Krasnoyarsk 0 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 0 Grupo 2 Bayonne França Bayonne 0 London Irish Inglaterra Reading / Londres 0 Toulon França Toulon 0 Scarlets Gales Llanelli 0 Grupo 3 Agen França Agen 0 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 0 Edinburgh Escócia Edimburgo 0 Wasps Inglaterra Coventry 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 0 Brive França Brive-la-Gaillarde 0 Stade Français França Paris 0 Zebre Itália Parma 0 Grupo 5 Calvisano Itália Calvisano 0 Cardiff Blues Gales Cardiff 0 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 0 Pau França Pau 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Histórico de campeões da Champions Cup

Clubes campeões País Nº de títulos Anos Leinster Irlanda 4 2009, 2011, 2012 e 2018 Toulouse França 4 1996, 2003, 2005 e 2010 Saracens Inglaterra 3 2016, 2017 e 2019 Toulon França 3 2013, 2014 e 2015 Leicester Tigers Inglaterra 2 2001 e 2002 Munster Irlanda 2 2006 e 2008 Wasps Inglaterra 2 2004 e 2007 Bath Inglaterra 1 1998 Brive França 1 1997 Northampton Saints Inglaterra 1 2000 Ulster Irlanda 1 1999 Títulos por país Nº de títulos Inglaterra 9 França 8 Irlanda 7

Histórico de campeões da Challenge Cup