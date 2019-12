ARTIGO COM VÍDEOS – Neste fim de semana, a Premiership inglesa retornou, com a pausa nas copas europeias, e a liderança ficou nas mãos do Northampton Saints, que derrotou seu maior rival, o Leicester Tigers, no dérbi das East Midlands.

Os Saints triunfaram por 36 x 13, afundando os Tigers na classificação, em jogo que o time derrotado já contava com sua constelação de astros da seleção inglesa (May, Tuilagi, Ford, Youngs, Cole, além do argentini Lavanini). Matt Proctor, com 2 tries, Ratuniyarawa, Tom Collins e Fraser Dingwall fizeram os tries do novo líder.



Para auxiliar os Saints, o Bristol Bears ficou no empate com o London Irish em 27 x 27, com Piutau seguindo marcando tries para os Bears, mas com Naholo aparecendo pelo lado do Irish. Thacker, aos 77′, fez o try que salvou Bristol da derrota.



Destaque ainda para a vitória do Exeter Chiefs sobre o Wasps, para avassaladores 38 x 03, e para o triunfo do surpreendente Worcester Warriors sobre o Sale Sharks por 20 x 13.





A jornada foi também boa para os times de Londres, com o Harlequins batendo o Gloucester, 23 x 19, em jogo apertado, e com o atual campeão Saracens dando mais um passo em sua luta contra o rebaixamento (após perder pontos por quebra de teto salarial) em vitória sobre o Bath, 25 x 12, na casa do adversário. Try isolado de Sean Maitland, em jogo sem muito brilho.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Bath 12 x 25 Saracens

Exeter Chiefs 38 x 03 Wasps

Northampton Saints 36 x 13 Leicester Tigers

Worcester Warriors 20 x 13 Sale Sharks

Bristol Bears 27 x 27 London Irish

Harlequins 23 x 19 Gloucester

Clube Cidade Jogos Pontos Northampton Saints Northampton 5 19 Bristol Bears Bristol 5 17 Exeter Chiefs Exeter 5 15 Worcester Warriors Worcester 5 13 Sale Sharks Salford (Manchester) 5 12 London Irish Reading / Londres 5 12 Gloucester Gloucester 5 11 Harlequins Londres 5 10 Bath Bath 5 8 Wasps Coventry 5 5 Leicester Tigers Leicester 5 4 Saracens Londres 5 -18

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento