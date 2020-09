Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês, teve ação entre sábado, dia 29, e segunda, dia 31, com sua 17ª rodada. Enquanto o Exeter Chiefs disparou na ponta, a briga pelas demais posições na zona de classificação às semifinais esteve fervendo.

Os Chiefs não tiveram maiores problemas para derrotarem o Worcester Warriors por 59 x 07, provando serem o melhor time da competição. Sam Simmonds “roubou a cena” marcando 4 tries, ao passo que Jonny Hill fez outros 3.



Na perseguição aos Chiefs, Sale Sharks e Bristol Bears se encararam valendo a vice liderança e os Sharks, que viviam pior momento, simplesmente atropelaram os Bears por inacreditáveis 40 x 07, em jogo de 7 tries para os Sharks, incluindo um do sul-africano Faf de Klerk. O Bristol, controversamente, no entanto, poupou boa parte do elenco na partida.



Já na disputa pelo quarto lugar, o Wasps levou a melhor sobre o Bath nesta segunda-feira vencendo de virada no fim por 27 x 23, com um penal try decisivo aos 75′.

O Northampton Saints, por sua vez, perdeu a chance de subir ao ser derrotado pelo Harlequins, que ganhou sobrevida na disputa. 30 x 07, com tries decisivos dos veteranos Robshaw e Ashton para os Quins.



Quem também respirou ainda mantendo suas ambições foi o Gloucester, que se impôs sobre o frágil Leicester Tigers por 46 x 30, em uma avalanche de tries que teve Olly Thorley se destacando com 4 tries pelo Gloucester.



Por fim, o dérbi de Londres da rodada, o Saracens venceu o London Irish por 40 x 12, com direito a 2 tries do hooker Jamie George.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Sale Sharks 40 x 07 Bristol Bears

Harlequins 30 x 17 Northampton Saints

Exeter Chiefs 59 x 07 Worcester Warriors

Gloucester 46 x 30 Leicester Tigers

London Irish 12 x 40 Saracens

Bath 23 x 27 Wasps

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 17 64 Sale Sharks Salford (Manchester) 17 50 Bristol Bears Bristol 17 48 Wasps Coventry 17 47 Bath Bath 17 45 Northampton Saints Northampton 17 40 Harlequins Londres 17 37 Gloucester Gloucester 17 36 London Irish Londres 17 29 Worcester Warriors Worcester 17 27 Leicester Tigers Leicester 17 24 Saracens* Londres 17 -47

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;