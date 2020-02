ARTIGO COM VÍDEO – Na última sexta-feira, a segunda semifinal da Premiership Rugby Cup, a Copa da Inglaterra, foi disputada em Salford, subúrbio de Manchester.

Anfitrião, o Sale Sharks não deu margens ao desfalcado (por do Six Nations) e abalado Saracens, impondo-se por 28 x 07. Uma blitz de 3 tries em menos de 20 minutos no primeiro tempo ditou o destino da partida, com Solomona, Cliff e Ben Curry cruzando o in-goal pelos Sharks. O ponta Segun descontou para os Sarries no segundo tempo, mas Akker van der Merwe deu números finais à peleja.

A grande final será entre Sale Sharks e Harlequins, na casa dos Sharks, no dia 15 de março.

Premiership Rugby Cup – Copa da Inglaterra

Semifinal

Sale Sharks x Saracens, em Salford

Final

Dia 15/03 – Sale Sharks x Harlequins, em Salford

Top 12 italiano com brasileiro em campo

Na Itália, o campeonato nacional seguiu e com dois jogaços pela ponta da tabela. O Rovigo manteve a liderança ao vencer no aperto o Valorugby Emilia por 36 x 29, em jogo que teve o segunda linha dos Tupis, Dell’Acqua, em campo por Emilia. Já o Calvisano venceu no sufoco o Fiamme Oro por 33 x 32 e segue na perseguição a Rovigo.

Peroni TOP12 – Campeonato Italiano

Colorno 23 x 30 Petrarca Padova

San Donà 20 x 16 Lyons

Rovigo 36 x 29 Valorugby Emilia

Lazio 23 x 37 Viadana

Calvisano 33 x 32 Fiamme Oro

I Medicei 29 x 16 Mogliano

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 11 46 Valorugby Emilia Reggio Emilia 11 43 Fiamme Oro Roma 11 40 Calvisano Calvisano 11 38 Petrarca Padova 11 37 Mogliano Mogliano Veneto 11 24 I Medicei Florença 11 24 San Donà San Donà di Piave 11 22 Viadana Viadana 11 20 Colorno Colorno 11 15 Lyons Piacenza 11 14 Lazio Roma 11 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento



*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.